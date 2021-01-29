  • BIST 1.473
  • Altın 437,061
  • Dolar 7,2856
  • Euro 8,8488
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Başhekim Birinci: Şuanda ciddi bir belirtim yok

» »
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi başhekimi Dr Ceyhun Birinci, öğle saatlerinde testinin pozitif çıktığını ve Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesinde gerekli muayenelerinin yapılmasının ardından karantina sürecinin başlayacağını söyledi.
Başhekim Birinci: Şuanda ciddi bir belirtim yok

Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci koronovirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. BRT’de 14. Saat programına katılarak açıklamada bulunan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi başhekimi Dr Ceyhun Birinci, öğle saatlerinde testinin pozitif çıktığını ve Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesinde gerekli muayenelerinin yapılmasının ardından karantina sürecinin başlayacağını söyledi. İşte Başhekim Doktor Ceyhun Birinci’nin söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“PCR TESTİMİN POZİTİF ÇIKTIĞINI ÖĞRENDİM”

“Hastanedeki pozitif vakalardan dolayı yakın temas şüphesi olduğundan kendimi izole ederek, evde kaldım. Bu arada PCR testimi yaptım.Öğleye doğru PCR testimin pozitif çıktığını öğrendim.” “

“BİR SEMPTOMUM YOK. ATLATACAĞIZ”

“Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Erken Tanı bölümünde kontrollerimin ardından verilecek bulgulara göre hastane ortamında beklemek gerekiyor mu? Yoksa bir otelde karantinada olmak yeterli mi? Ona bakılacak. Şuanda herhangi bir ciddi belirtim yok. Bir semptomum yok. Onu söyleyeyim. Atlatacağız.”

“AKÇİÇEK HASTANESİ’NİN 8 PERSONELİ POZİTİF”

“Bölgedeki yaygınlaşma, vaka sayılarının çoğalması hastaneye de intikal etmiş durumdadır. Bu doğal bir sonuçtur. Çünkü hastalarla uğraşılan yoğun bir yerdir. Son 15 gün içerisinde yaklaşık 8 doktor, hemşire ve yardımcı personelimizde pozitiflik tespit edildi.” Dr Ceyhun Birinci, ev karantinasında beklerken koronavirüse yakalandığını belirterek, Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesinde gerekli muayenelerinin yapılmasının ardından karantina sürecinin başlayacağını açıkladı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KAR-İŞ:''Kapanmayı destekliyoruz ama bizi de düşünmelerini bekliyoruz''29 Ocak 2021 Cuma 16:53
  • CTP:''Burs sisteminde reform şart!''29 Ocak 2021 Cuma 16:17
  • Cumhurbaşkanı Tatar'dan halka çağrı29 Ocak 2021 Cuma 15:59
  • Meteoroloji saat verdi! Etkili yağış ve fırtına uyarısı!29 Ocak 2021 Cuma 15:39
  • Lefke Belediyesi 1000 adet fidan ekti29 Ocak 2021 Cuma 15:35
  • Ülke Bugün Kapandı…29 Ocak 2021 Cuma 15:26
  • Arıklı: “Kapanma kararını 21 gün ya da 1 ay uzatmamız gerekebilir"29 Ocak 2021 Cuma 15:21
  • Akçiçek Hastanesi Başhekimi Birinci'nin testi pozitif!29 Ocak 2021 Cuma 15:15
  • Özersay:“Birlikte mücadele edip pandemiye karşı başarı sağlayacağız”29 Ocak 2021 Cuma 14:55
  • Arıklı Karakoç ve Güngörer’i kabul etti29 Ocak 2021 Cuma 14:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti