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Başkan Harmancı: Lefkoşa Tüm Çocukların Mutlu Olduğu Şehirdir

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile öğrencilerle bir araya geldi.
Başkan Harmancı: Lefkoşa Tüm Çocukların Mutlu Olduğu Şehirdir

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile öğrencilerle bir araya geldi. Mustafa ve Besey adlı öğrenciler başkan koltuğuna oturarak eş başkan sıfatıyla belediyeyi yönetirken diğer öğrenciler de Belediye Meclis üyeleri olarak yönetime katıldılar. Eş başkanlar Mustafa ve Besey şehirle ilgili saptama ve projelerini meclis üyeleri koltuğundaki çocuklarla paylaşarak oy birliği ile bazı kararlar da aldılar. LTB Başkanı Mehmet Harmancı öğrencilere belediyenin hizmetleri ve işleyişi hakkında bilgi vererek çocuklarla sohbet etti.


LTB Başkanı Harmancı: “Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyadaki ve Türkiye’deki tüm çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım. Padişahın tek adamlık yönetimi sergilediği imparatorluktan halkın seçimle temsilcilerini seçtiği demokrasiye geçişin bir armağanı olarak Atatürk, 23 Nisan’ı çocuklar için bayram ilan etti. Tüm çocukları aileleri ile birlikte bayramı coşku ile kutlamak için 23 Nisan Cumartesi günü 10.00-22.00 saatler arasında LTB organizasyonunda gerçekleşecek Dereboyu Bahar Şenliği’ne davet ediyorum” dedi.

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