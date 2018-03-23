Bazen Düşler İnsan

Düşledim...

Senin gibi, onun gibi...Hani insan bazen hayal kurar, onun gibi birşey işte...

Bazen iş dönüşü evde yorgun yorgun otururken, bazen ofiste rakamların arasında dolaşırken, bazen de kahve yudumlarken...Düşledim, fırsat buldukça...Merak etmiyor musunuz, nedir düşlediğim diye?

Tam ortasından bir hikayeye düşmeyi...Sadece bu mu sizce?

Tam ortasından bir masala ya da hikayeye düşmek değil keramet...Keramet bu masalın bitmemesi...Hikayenin devam etmesi...

Ne bileyim, hani bazen insan ne öncesi ne sonrası der ve balıklama dalmak ister ya; öyle birşey...Ona kendini iyi hissettireceğine inandığı her neyse’ye, şöyle en güzelinden bir sıçrayışta dalmak...

Adını sen koy, bulamadım, ben şimdi ne denir, ne ad koyulur ki böyle bir balıklama dalma isteğine, bilemedim...

Bilinmeyen bir zaman diliminde, bilinen bir yerde, düşledim...Düşlüyorum evet, yaşama sıkıca sarılmam için...Düşlüyorum evet, dünyaya sadece nefes almaya gelmediğimi bildiğimden...

Ne diyordum? Evet bilinen bir yerde düşledim...Koşmayı, gülmeyi, koşarken arkama dönüp arkamdan gelene gülücükler savurmayı..

Güzeldir...Değil mi? Güzel olmalı...

Gerçeklere dönecek olursak diyen birileri var gibi geliyor bana...

Gerçek nedir diye sorsam?

Her gün uyanıp işe gitmek mi?

Kurulmuş robotlar gibi yaşamak mı?

Aşık Veysel ne güzel demiş, “Benim sana verebileceğim çok bir şey yok aslında, çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen...”

Bundan ötesi de yok.

Nasıl istersen yaşarsın, ister çay iç sevdiğinle, ister sev, istersen de yola git...

Çok hırpalıyoruz birbirimizi çok...Aşk ve sevgi denilen o güzel hisler, çoğu insanın elinde oyuncak olduğundan, insanlar sevgiden korkmuyor ama sevgilerini dile getirmez oldular....

Ben yine de düşledim...

Senin gibi, onun gibi...Hani insan bazen hayal kurar, onun gibi birşey işte...

Bazen iş dönüşü evde yorgun yorgun otururken, bazen ofiste rakamların arasında dolaşırken, bazen de kahve yudumlarken...Düşledim, fırsat buldukça...Tam ortasından bir hikayeye düşmeyi...Biliyorum ki düştüğüm zaman benim de verebileceğim çok bir şey olmayacak aslında, kahve var hem de en kralından içersen, ben var seversen, yol var gitmek istersen...

Gönlünüze göre, niyetinize göre olsun herşey...