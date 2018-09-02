Bazı gazeteler yarından itibaren zamlı satılacak

Dövizdeki yükseliş nedeniyle malmeze fiyatlarının yükselmesi bazı gazetelerin de satış fiyatlarını yükseltme kararı almasına neden oldu
Bazı gazeteler yarından itibaren zamlı satılmaya başlanacak. 11 Gazete satış fiyatlarını artırdı.
Yarından itibaren 5 TL'ye satılacak olan gazeteler şunlar:
Halkın Sesi, Güneş, Radikal, Haberal Kıbrıslı, Yeniden Nacak, Afrika, Detay, Hakikat, Haberatör, Kıbrıs Manşet, Gerçek Volkan.
Bir müddet önce Demokrat Gazetesi ise yayın hayatına son vermişti.
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