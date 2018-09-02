Bazı gazeteler yarından itibaren zamlı satılacak

Yarından itibaren 5 TL'ye satılacak olan gazeteler şunlar:

Dövizdeki yükseliş nedeniyle malmeze fiyatlarının yükselmesi bazı gazetelerin de satış fiyatlarını yükseltme kararı almasına neden oldu

Bazı gazeteler yarından itibaren zamlı satılmaya başlanacak. 11 Gazete satış fiyatlarını artırdı.



Yarından itibaren 5 TL'ye satılacak olan gazeteler şunlar:



Halkın Sesi, Güneş, Radikal, Haberal Kıbrıslı, Yeniden Nacak, Afrika, Detay, Hakikat, Haberatör, Kıbrıs Manşet, Gerçek Volkan.

Bir müddet önce Demokrat Gazetesi ise yayın hayatına son vermişti.