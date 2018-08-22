Bebekler Neden Gece Boyu Uyumazlar?

Bu satırlar küçük çocuğu olan ailelere tanıdık gelecek. Kesintisiz “normal” bir gece uykusu ebeveynlerin hayal dünyalarında bir numarada yer alır.

Bu satırlar küçük çocuğu olan ailelere tanıdık gelecek. Kesintisiz “normal” bir gece uykusu ebeveynlerin hayal dünyalarında bir numarada yer alır. Gwyneth Paltrow’un kızı 6 haftalık olduğundan beridir gece boyunca aralıksız uyumaya başlamış olabilir, fakat bu çoğu aile için uzak bir hayalden ibaret.

Belki de internetteki forumlarda en çok konuşulan konu budur ve tüm yayıncılık endüstrisi doğru eğitimle bebeklerin daha fazla uyku çekmesi ve uyuması gerektiği fikrine dayanan içerik üretiyor.

BuzzFeed News, bebeklerin gece boyunca niçin uyandıklarını öğrenmek için iki önde gelen uzmanla konuştu. Aslında bunun iyi bir gerekçesi olabilir.

1.Neden bebekler uyanıyor? Çünkü uyanmaları gerekiyor.

Bristol Üniversitesinde bebek sağlığı ve gelişim psikolojisi profesörü Peter Fleming‘e göre, bebeklerin gece boyunca uyuması gerektiği düşüncesi, 20. yüzyılın fikridir. Genellikle uyanmaları onlar için daha doğal.

“İnsan bebekleri uzun süre uyumaya uygun değiller. Bu onlar için iyi değil ve hiç kimse için daha uzun ve sürekli uyumaya çalışan bir çocuğa sahip olmanın, herhangi bir yararı olduğuna dair kanıt bulunmuyor” diye belirtiyor.

“Muhtemelen çoğu ebeveynin duymak istediği şey bu değildir.”

2. Aslında kimse gece boyunca uyumaz, hatta yetişkinler bile.

Notre Dame Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan Darcia F. Narvaez, ebeveynlerin sahip olduğu başlıca yanlış anlamalardan birinin, herkesin sekiz saat uyuduğu fikri olduğunu söylüyor. Ama uyumuyoruz.

BuzzFeed’e, “Yetişkinler gece boyunca uyku çekmiyorlar, sadece düzenli aralıklarla uyandıklarını unutuyorlar” diyor. “Uykumuzu sekiz saate sıkıştırdık, çünkü gün boyunca çalışıyoruz ve tüm insanlık tarihine bakarsanız bu normal değil.”

3. İnsan yavruları, gelişimlerinde hayvanlara göre daha erken doğarlar; yakın temasa veya bir “dış rahim”e ihtiyaç duyarlar.

Narvaez, “İnsan yavruları, hayvanlarınkine kıyasla 9 ila 18 ay erken doğarlar” diyor. “Diğer canlılar dolaşmaya ve yemek yemeye başlıyor – biz bunu yapamıyoruz. Doğduğumuzda fetusa benziyoruz ve aslında gerçekten buyuz.”

“Dolayısıyla beyin sistemleri gelişimini tamamlarken bebeğe iyi bakmak zorundayız. Çünkü yetişkin beyin boyutunun sadece %25’ine sahipler ve bir çok sistem eşiklerinin ve parametrelerinin henüz ayarlanmamış olduğu biliniyor. Iyi bir bakım bekliyorlar – dış rahim ya da yuva gibi…”

4. Çokça uyanan bebekler, aslında daha yüksek zeka seviyeleri ve daha iyi zihinsel sağlık gösterirler.

Fleming’e göre, “gelişimsel ve entelektüel başarıların yüksekliği” ile “gece boyunca uyuyabilme arasında” bir ilişki yokken; Narvaez, ailelerine daha yakın tutulan ve ihtiyaçlarını daha kolay karşılamış çocukların “daha empati sahibi olduklarını”, daha öz-düzenlemeci, daha vicdanlı olduklarını söylüyor. Ve bir çalışma daha gösteriyor ki, daha fazla bilişsel yeteneğe sahipler ve depresyona daha az meyilliler.