Bengihan: Şener Levent’in Türkiye’de mahkum edilmesi kabul edilemez

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, gazeteci Şener Levent’in yazdığı yazılar ve yayınladığı bir karikatür nedeniyle Türkiye’de yargılanıp mahkûm edilmesini asla kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Bengihan, aynı yazılarla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs’ta açılan davalardan beraat eden bir gazetecinin Türkiye’de mahkûm edilmesinin, Türkiye’deki yargının düşünce ve ifade özgürlüğünü hazmedemediğini ortaya koyduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklerin demokratik, laik ve hoşgörülü kimliğini kabul etmeyenlere, korkutarak susturmaya çalışanlara karşı tek yumruk halinde mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Bengihan, “En temel insan hakkı olan ifade özgürlüğümüzün elimizden alınmasına, demokrasinin vazgeçilmezi olan özgür basınımızın susturulmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.