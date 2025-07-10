  • BIST 10352.99
  • Altın 4285.058
  • Dolar 40.06
  • Euro 47.1196
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Bengihan: Şener Levent’in Türkiye’de mahkum edilmesi kabul edilemez

» »
KİEF Başkanı Güven Bengihan, gazeteci Şener Levent’in Türkiye’de yazıları ve karikatürü nedeniyle yargılanıp mahkum edilmesinin kabul edilemeyeceğini kaydetti.
Bengihan: Şener Levent’in Türkiye’de mahkum edilmesi kabul edilemez

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, gazeteci Şener Levent’in yazdığı yazılar ve yayınladığı bir karikatür nedeniyle Türkiye’de yargılanıp mahkûm edilmesini asla kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Bengihan, aynı yazılarla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs’ta açılan davalardan beraat eden bir gazetecinin Türkiye’de mahkûm edilmesinin, Türkiye’deki yargının düşünce ve ifade özgürlüğünü hazmedemediğini ortaya koyduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklerin demokratik, laik ve hoşgörülü kimliğini kabul etmeyenlere, korkutarak susturmaya çalışanlara karşı tek yumruk halinde mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Bengihan, “En temel insan hakkı olan ifade özgürlüğümüzün elimizden alınmasına, demokrasinin vazgeçilmezi olan özgür basınımızın susturulmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İş Kazası: Bir İşçi Ağır Yaralandı10 Temmuz 2025 Perşembe 12:36
  • İş Kazası: Bir İşçi Ağır Yaralandı10 Temmuz 2025 Perşembe 12:36
  • Acı haber... 39 yaşında hayatını kaybetti10 Temmuz 2025 Perşembe 12:22
  • Memur-Sen: Geçim Mücadelesinde Asgari Ücretlinin Yanındayız10 Temmuz 2025 Perşembe 11:52
  • KTÖS, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı: Okulları ve kadrolarını Eylüle kadar hazırlayın10 Temmuz 2025 Perşembe 11:16
  • Erhürman: Şener Levent’in iadesi hukuken mümkün değil10 Temmuz 2025 Perşembe 11:04
  • Ataoğlu ile Nağıyev Ankara’da bir araya geldi: KKTC'nin tanıtımı için ortak adımlar10 Temmuz 2025 Perşembe 10:43
  • Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam!10 Temmuz 2025 Perşembe 10:40
  • Tufan Erhürman: Tarihte ilk kez bir Cumhurbaşkanlığı dönemi, sıfır müzakere ile geçti09 Temmuz 2025 Çarşamba 18:46
  • Üstel: Hedefimiz Engelsiz Yaşam Evi'ni yatılı hale getirmektir09 Temmuz 2025 Çarşamba 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti