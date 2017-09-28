Bermuda şeytan üçgeninin sırrı ortaya çıktı

Gezegenimizin en büyük gizemlerinden biri olan 'Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü.

'Bermuda Şeytan Üçgeni'ni mercek altına alan ABD'li bilim insanları ülkenin Miami eyaletinin güneyinde bulunan anormal bölgenin varlığına olası bir açıklama getirdi.

ALTIGEN BULUTLAR VAR

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, bu bölgedeki anormalliğin nedeni bölgenin üzerinde ‘uçak bombası’ etkisi yapan altıgen bulutlar. ‘Uçak bombası’ etkisi yapan bu bulutlar okyanusa doğru düşen güçlü hava akışlarına sebep oluyor. Başka bir deyişle bugüne kadar yaşanan onca kaza ve kayıp haberinin nedeni bu ani hava değişimleri olabilir.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ NEREDE?

Bermuda Şeytan Üçgeni sınırları kesin çizgilerle belli olmamakla birlikte Bermuda Adaları, Florida ve Porto Riko arasında oluşan üçgen bölge olarak kabul edilir. Bermuda Şeytan Üçgeni’nin olduğu yerde birçok kaza yaşandı. İşte günümüze kadar gelen bilinen en büyük kaza örnekleri:

Ellen Austin gemisi, 1881 yılında New York’a olan yolculuğunda mürettebatsız başıboş bir gemi bulur. Terk edilmiş gemiye mürettebattan 4 adam geçerek gemiyi beraberlerinde götürmek üzere Ellen Austin gemisine bağlarlar. İki gemi birbirlerine bağlı halde yolculuklarına devam ederken kısa süre sonra gizemli gemi, Ellen Austin’den koparak kaybolur ve çok geçmeden bulunur. Fakat bulunduğunda içindeki 4 adamın da kaybolduğu görülür.

USS Cyclops kazası

Amerikan donanmasının tarihinde, tek seferde en çok can kaybı bu olayda yaşanmıştır. 309 kişilik mürettebata sahip gemi 1918 yılında arkasında hiçbir iz bırakmadan kaybolur

Carroll A. Deering

31 Ocak 1921 tarihinde Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde tüm mürettebatı kayıp şekilde bulunur.

Uçuş 19

Uçuş 19 bir Amerikan Hava Kuvvetleri talim uçuşudur. 5 uçağın yaptığı bu talim uçuşu sonunda hiçbir uçak üsse geri dönmez. Telsiz konuşmalarında yönlerini bulamadıklarını ifade eden pilotlar sonunda yakıtları tükendiği için denize düşerler. Onları kurtarmak için yola çıkan bir arama kurtarma uçağı da sırra kıdem basar.

BSAA Star Tiger ve BSAA Star Ariel’in Kayboluşu

İngiliz ve Güney Afrika Havayolları’na ait 2 yolcu uçağı neredeyse bir yıl arayla (30 Ocak 1948 – 17 Ocak 1949) Bermuda Şeytan Üçgeni semalarında yok olurlar. Uçaklardan biriyle iletişim henüz Bermuda Şeytan Üçgeni’ne girmeden kaybedilir.

ÜÇGEN RESMİ OLARAK TANINMIYOR

Bermuda Şeytan Üçgeni, denizlerdeki en tehlikeli 10 nokta seçildiğinde üçgen bu listeye girememiştir. Bugüne kadar hiçbir merci tarafından resmi olarak tanınmamakta. Nedeni ise yaşanan hiçbir olayın görsel olarak bir kaydı bulunmamış olması.