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Berova: "Ülke eğitimi adına bir ilk"

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Berova: "Ülke eğitimi adına bir ilk"
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, okul ziyaretleri çerçevesinde Haspolat İlkokulu, Minareliköy Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu ve Değirmenlik Anaokulu’nu ziyaret etti.

Milli Eğitim ve Kğltür Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Berova’ya okul ziyaretlerinde bakanlığa bağlı daire müdürleri eşlik etti.

Müdür, okul aile birlikleri ve öğrencilerle de biraraya gelinen ziyaretlerde, okul idareleri, okul aile birlikleri ve öğretmenler Bakan Berova’ya görüş ve taleplerini iletti.

Ziyaretlerde, okullarda var olan eksikliklerin giderilmesi, uygulanılması düşünülen eğitim politikaları ve ülke eğitiminde bundan sonra izlenecek yol haritası çalışılmasının önemi vurgulandı.

BEROVA: “ÜLKE EĞİTİMİ ADINA BİR İLK"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, bakanlığın her daim görevini layıkıyla yerine getirme bilinç ve niyeti içerisinde olduğunu belirterek, yapılacak önerilerin kendileri için önem taşıdığı ve eksikliklerin giderilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Berova, eğitim programlarının; Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi çerçevesinde hazırlanmasının ülke eğitimi adına bir ilk olduğunu söyledi.

Bu çerçevede okul kitaplarının yenilenmesi, basımının ülkede yapılması ve proje çerçevesinde öğretmenlere verilmeye başlanan hizmetiçi eğitimlerin devam edeceğini belirten Berova, denetmen kadrosu eksikliğinin giderilmesi ve güçlendirilmesi için atılan adımda ilk etapta 8 denetmen kadrosu ve en kısa zamanda da tüm kadronun doldurulcağını vurguladı.

Devletin görevi olan her çocuğa tam ve eksiksiz eğitimin verilmesi noktasında hükümetin hassas davrandığını belirten Bakan Berova, eğitim politikaların bu yönde belirlediği ve bakanlık bütçesinin en çok paya sahip olarak Meclis’ten onay alıp geçmesinin bunu kanıtladığını ifade etti.

Özdemir Berova, ileriki süreçte ülke eğitiminin gelişmesi noktasında izlenencek eğitim stratejileri ve politikaları yanında üretilecek ve hayata geçirilecek projelerin de önemli olduğunu belirtti.

Bunun için toplumsal birlikteliğin büyük önem arzettiğini ifade eden Berova, eğitim camiasında yer alan tüm paydaşlarla elbirliği içerisinde çalışma arzusunda olduklarını kaydetti.

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