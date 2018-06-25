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Beyarmudu Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri

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Beyarmudu Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri
Beyarmudu Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri

BEYARMUDU BELEDİYESİ


Toplam Sandık Sayısı : 14

Seçime Katılma Oranı : % 81.19

Açılan Sandık Sayısı : 14

Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 2,639

Kayıtlı Seçmen Sayısı : 3,631

Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 309

Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 2,948

Geçerli Oy Toplamı : 19,627

BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALI BÖLMELER
Sıra No Parti Bölme
1 UBP 9,553.00
2 UBP 4,776.50
3 CTP 4,480.00
4 UBP 3,184.33
5 HP 2,880.00
6 TDP 2,471.00
7 UBP 2,388.25
8 CTP 2,240.00

PARTİLERİN ÇIKARDIĞI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SAYISI
Parti Belediye Meclis Üyesi Sayısı
TDP 1
UBP 4
CTP 2
HP 1
 

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI
Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam
UBP Bülent Bebek 896 356 1,252 457 1,709
UBP Ahmet Zort 896 324 1,220 460 1,680
UBP Hasan Yahya 896 273 1,169 350 1,519
UBP Mustafa Dostbilen 896 334 1,230 281 1,511
CTP Ertürk Güler 273 420 693 74 767
CTP İsmet Mehmeteminoğulları 273 358 631 109 740
HP Orhan Delikuş 141 303 444 44 488
TDP Yasemin Çobanoğlu 115 261 376 88 464

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