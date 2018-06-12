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Bican resmi dairelerle Aydınköy ve Güneşköy’ü ziyaret etti

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican ve ekibi dün Güzelyurt’taki resmi dairelerle Aydınköy ve Güneşköy’ü ziyaret etti.
Bican resmi dairelerle Aydınköy ve Güneşköy’ü ziyaret etti

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, sırasıyla Karayolları, Tarım ve Araştırma Laboratuvarı, Orman Dairesi, Fidan Çiftliği, Veteriner, Tarım Dairesi, Meslek Okulu, Vergi Dairesi, Tapu Dairesi ve Şehircilik Dairesi’ni ziyaret eden Osman Bican ve ekibi, çalışanlardan bilgi aldı, yerinde incelemelerde bulundu. 

Var olan sorunları göreve geldiği zaman çözeceğinin sözünü veren Bican, “Planlı ve gelişmiş bir Güzelyurt için mevcut yönetimi değiştir” dedi. 

Bican, göreve gelir gelmez öncelikle bir imar planı hazırlayacağını söyledi.

Öğleden sonra belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Aydınköy ve Güneşköy’ü ziyaret eden Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, yurttaşlarla sohbet etti ve aday tanıtım broşürlerini dağıttı.

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