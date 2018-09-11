Bir eylem de Lefke’den!.. İlçe oldu Mahkemesi kapandı!

Lefke’de, 1950 yılından itibaren, 70 yıldır görev yapan Lefke Kaza Mahkemesinin, kapatılıp, Güzelyurt’a taşınması kararı sonrasında, Mahkemeye ait eşyaların taşınmaya başlandığı öğrenildi.

Taner Ultutaş/DETAY Özel

Lefke’nin ilçe yapılmasının ardından kısa bir zaman dilimi sonrasında, 2017 yılı ortalarında, Lefke Kaza Mahkemesine dönüştürülen ancak kısa bir süre sonra kapatılan, Lefke Mahkemesinin eşyaları kamyonetlere yüklenirken, Detay Gazetesi'ne konuşan Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu da olaya büyük tepki göstertti.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformunun, Lefke Kaza Mahkemenin kapatılmasını protesto etmek ve Lefke bölgesinin diğer sorunlarını duyurmak için, yarın bir toplantı düzenleyeceği ve eylem çeşitleri ile neler yapılacağı konusunda kararlar üreteceği öğrenildi.

Teoman Oktay, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü olarak yaptığı yazılı basın açıklamasında, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu koordinatörlüğü, Lefke Kaza Mahkemesinin Güzelyurt’a taşınmasına ve Lefke Bölgesindeki diğer sorunlara, Hükümetin çözüm buluncaya ve Lefke’nin gerçek bir ilçe kimliği kazanana kadar, daha önce aldıkları sürekli eylem kararını değerlendirmek ve yeni eylem planı belirlemek için, 12-Eylül-2018 Çarşamba günü saat:17.30’da platforma bağlı sivil toplum örgütlerini toplantıya çağırdı. Lefke ve bölge halkı olarak bize yapılanlara sesiz kalmayacağımızı yetkililere duyuruyoruz dedi.

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