Bizim siyasetçiler ve 85 zengin!

Alman Sosyolog Max Weber’in siyasetçiler için söylediği şu sözleri çerçeveletip duvara asılmalıktır: “İktidara geldikten sonra dava önderlerinin yandaşları, genellikle YOZLAŞIR ve kolaylıkla FIRSAT AVCILARINA dönüşürler. Ruhunun kurtuluşunu arayan kişi, bunu siyaset kulvarında aramamalıdır.”

Aynı zamanda veya ardışık bir söylem mi bilemem ama şu duvarlık sözler de ona ait: “Siyasetin bütün dünyada, insanları KANDIRMA sanatına dönüştüğü bir düzende; soygun, sömürü, adaletsizlik, israf, ve gelir dağılımı EŞİTSİZLİĞİ vardır. BİR AVUÇ ZENGİN ile FAKİR HALK ÇOĞUNLUĞU arasında, gelir dağılımı uçurumu olduğu sürece krizler, kaoslar ve sömürüler hiçbir zaman bitmez.”

Tam isabet… Hedefi tam on ikiden vuruş!

Siyasetçi; yoz ve fırsat avcısı…

Siyasetçi; insanları kandıran, soygun, sömürü, adaletsizlik, israf ve gelir dağılımı eşitsizliğini yaratan…

Siyasetçi; fakir halk çoğunluğunu, bir avuç zengine tercih eden…

Çok mu özellik arıyor ya da yeriyor ünlü bilim insanı?

Hayır! Az bile…

Atanmış ve bürokratlarda ya da en basit münhal başvurularında bile adaylarda türlü türlü nitelik aranırken, seçeceklerimizde niye aramayalım ki?

Cumhurbaşkanı Akıncı, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Gökçekuş’u görevden alırken; soruşturma memuru Hakkı Celal Önen’in; “görevinin gerektirdiği şekilde tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve liyakat gibi temel değerlere ve görev icaplarına uygun davranmadığı” bulgularına dayanarak, görevden alınması gerektiği görüşünü esas almadı mı?

Aldı.

O zaman, en azından bu nitelikler, her seçilecek olanda mutlaka aranmalıdır.

Bütün bunlar nereden aklıma geldi?

2014 yılında yayınlanan Oxfam Raporu’na göre; dünyanın en zengin 85 kişisinin kazancı, dünya nüfusunun yarısını oluşturan alt gelir gruplarının gelirinden fazlaymış!

Demek ki neymiş?

Seçtiğimiz siyasetçiler, dolaylı olarak bu 85 kişiye hizmeti değil, tüm halka hizmeti ilke edinmeliymiş!

Bunlar, Weber’in tarif ettikleri olamaz ama!

Tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, eşitlik, ehliyet, liyakat ve görev icaplarına uygun davranacaklar olabilir.