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Bolu Gençlik Merkezi Gençleri, Lapta ve Kantara gençlik merkezlerinde misafir edildi

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Türkiye ve KKTC arasında iki ülke gençlerinin karşılıklı etkileşiminin yanı sıra kültürel ve tarihsel donanımını artırmayı amaçlayan gençlerin değişim programı başladı.
Bolu Gençlik Merkezi Gençleri, Lapta ve Kantara gençlik merkezlerinde misafir edildi

Türkiye ve KKTC arasında iki ülke gençlerinin karşılıklı etkileşiminin yanı sıra kültürel ve tarihsel donanımını artırmayı amaçlayan gençlerin değişim programı başladı.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Bolu Gençlik Merkezi’nden gençler 17-23 Şubat tarihleri arasında Gençlik Dairesi’ne bağlı Lapta ve Kantara’daki gençlik kamplarında misafir edildi.

Program çerçevesinde ülkenin tüm bölgelerinde gezi ve gözlem yapan gençler, doğa ve kültürel mirasları görme fırsatı buldular. Paşaköy Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu’nun gerçekleştirdiği kına gecesine de katılan gençler, geleneksel Kıbrıs kına gecesi adetlerini ilgiyle izlediler.

Bolu Gençlik Merkezi gençleri aynı zamanda Lapta Huzur Evi’nde kalan yaşlılara müzik dinletisi sunarken, Lapta’da sahil temizliği de yaptılar. 

Program kapsamındaki etkinliklere katılan Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, böylesi değişim programlarının ülke tanıtımına büyük olanak sağladığını belirterek, misafir gençleri olabildiğince doğru bilgilendirdiklerini vurguladı.

Çolakoğlu, Bolu’dan gelen gençleri Gazimağusa’da misafir eden Belediye Başkanı İsmail Arter’e ve Mehmetçik’te misafir eden Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’ye, Gençlik Dairesi personeline, kamp çalışanlarına ve rehberlik yapan liderlere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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