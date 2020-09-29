  • BIST 1.128
  • Altın 474,972
  • Dolar 7,8094
  • Euro 9,1562
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAPilli:1593 test yapıldı, 6 pozitif vaka

Boşanmaktan vazgeçsin diye zorla kaçırdı,kendisini mahkemede buldu

» »
Boşanmaktan vazgeçsin diye zorla kaçırdı,kendisini mahkemede buldu
Boşanmaktan vazgeçsin diye zorla kaçırdı,kendisini mahkemede buldu

Kendisi ile barışmasını sağlamak düşüncesiyle boşanma aşamasında olduğu eşi H.A’ yı zor kullanarak kiraladığ araçla kaçırıp ormanlık bir yere götüren ve barışmayı sağlayamadıktan sonra geri götüren A.Ö (E-21) şikayet üzerine aynı gün derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 29.9.20 tarihinde “zorla insan kaçırma ve darp” suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı. Bu günkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser tanık olarak tahkikat memuru Gökhan Yıldırım’ı şahadet vermeye çağırdı. PM Yıldırım yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

KENDİSİYLE BARIŞMASINI SAĞLAMAK MAKSADIYLA EŞİNİ ZOR KULLANARAK KAÇIRDI.

PM Yıldırım şahadetinde, zanlının 28.9.20 tarihinde Gazimağusa’da, asfalt yol içerisinde konuşmakta olduğu boşanma aşamasındaki eşi H.A’yı kendisi ile barışmasını sağlamak düşüncesiyle kollarından ve ayaklarından çekip darp ettikten sonra kucaklamak suretiyle rızası hilafına kullanımındaki ZRA 918 plakalı aracın arka koltuğuna atıp oradan ayrıldığını söyledi. Müştekiyi Çanakkale göleti yakınlarında ormanlık bir yere götürdüğü belirten tanık polis, eşinin şikâyetçi olması sonucu aynı gün derdest emri gereği tutuklandı.

ZANLI İFADESİNDE VE KENDİSİNE OKUNAN YAZILI DAVA TEBLİĞİNDE SUÇUNU KABUL ETTİ.

Zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde ve kendisine okunan yazılı dava tebliğinde suçunu kabul ettiğini belirten PM Yıldırım, tahkikatın bundan sonraki bölümünde zanlının tutukluluğunu gerektirecek kısımların tamamlandığına değindikten sonra güvenlik görevlisi olarak çalışan ve KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şehadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görülecek davasında hazırbulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 7000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 100 Bin TL’lık şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. 

MHA

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı'nın temsilcisi Samani:Kıbrıs Türk Halkının İradesine Herkes Saygı Göstermeli”29 Eylül 2020 Salı 15:09
  • YSK: Seçmen kartı dağıtılmayacak29 Eylül 2020 Salı 14:57
  • Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu:Eğitim dönüşümlü olacak29 Eylül 2020 Salı 14:55
  • Okullar kademeli olarak açılıyor… Karantina uygulaması 1 kasım’a kadar uzatıldı29 Eylül 2020 Salı 14:37
  • 600 Bin TL kazandı, 8 adet de teselli ikramiyesi kazandı!29 Eylül 2020 Salı 14:14
  • Akıncı'nın Güven ve Kararlılık Belgesi’nin dijital versiyonu yayınlandı29 Eylül 2020 Salı 14:11
  • KTÖS:Okullar tedbirler alınarak açılmalı,karantina uygulamasından vazgeçilmemeli29 Eylül 2020 Salı 14:08
  • EL-SEN İskele Bölge Amirliği Tesis Şubesi’nde Uyarı Grevi başlattı29 Eylül 2020 Salı 14:04
  • Denktaş: Çıkış yolu bulunmazsa gidişat daha kötüye gidecek29 Eylül 2020 Salı 13:59
  • Meteoroloji Dairesi'nden Toz Uyarısı29 Eylül 2020 Salı 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti