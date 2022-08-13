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Britney Spears’ın düğününü basan eski eşine hapis cezası

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Haziranda Sam Asghari’yle evlenen Britney Spears'ın düğününü engellemeye çalışan ‘eski koca’ Jason Alexander’ın cezası açıkladı.
Britney Spears’ın düğününü basan eski eşine hapis cezası

ABD'li pop yıldızı Britney Spears’ın, haziranda evlendiği Sam Asghari'yle düğününü basmaya çalışan şarkıcının ilk kocası Jason Alexander, hapis cezası aldı.

Spears'ın çocukluk arkadaşı olan ve 2004 yılında yalnızca 55 saat evli kaldığı Jason Alexander, haziranda eski eşinin California'daki düğün törenine davet edilmeden girmeye çalışmış, düğünü engelleme çabalarını canlı olarak Instagram'da paylaşmıştı. 40 yaşındaki ‘eski koca', “O benim ilk ve tek karım. Düğünü bozmak için buradayım!” ifadelerini kullanmıştı.

California'da mahkeme, 40 yaşındaki Jason Alexander'ı “mülke zorla girmek ve şiddete başvurmaktan” suçlu buldu. Halihazırda hapis cezasının bir bölümünü çeken Alexander'ın, 64 gün daha cezaevinde kalacağı açıklandı. Ayrıca Alexander'ın eski eşine yaklaşması da yasaklandı.

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