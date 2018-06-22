BU SORUNU ÇÖZÜN YOKSA!!!!!

Ülkemizde her geçen gün siyahi vatandaşlar ciddi bir artış göstermektedir.
Bu kişiler Üniversitelerimizde okumak amaçlı ülkemize gelmektedirler.
Geldikleri ülkenin Büyük elçisi bize ciddi bir uyarı yaparak bu öğrenciler dikkat etmemiz yönünde bizleri uyarmıştır.
Bu uyarılara rağmen her geçen gün sayıları artmaya devam etmektedir.
Başta ikamet ettikleri semtlerde olmak üzere ciddi şikayetler vardır.Radyo programı yaptığım bir kardeşim maalesef üst katta ikamet eden bu sözde öğrenciler nedeniye evini satmak zorunda kalmıştır.
Bir kımının uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilmekte.
Bir kısmının fuhuş yaptığı iddiaları var.
Bir kısmı da ucuz iş gücü olarak çalıştığı söylenmektedir.
Bir kısmının da kara para akladığı iddia edilmektedir.
En büyük iddia ise bu öğrencilerin kayıtlarını yaptırdıktan sonra okula devam etmedikler iddialarıdır.
Sonuç olarak bu okul bahanesi ile ülkemize gelen ve okula devam etmeyen bu nüfusdan muzdariptir.
Bu öğrenciler kontrol Altına alınaz mı?
Birlikte hareket edildiği takdirde önlemek mümkündür.
Başta Üniversiteler,Polis(Muhaceret ve CÖŞ başta olmak üzere),Bankalar,Çalışma ve İçişler Bakanlığı bir birlikte hareket plan ve programı yaparlarsa kesinlikşle soruna çözüm bulnabilir.
Üniversitelerimişz devamı olmayan veya kayıdını donduran öğrencileri ilgili yerlere bildirecek başta Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bildirecek.
Polis bu devamsız ve kaydı dondurulmuş öğrencileri takip altına alıp ne yaptıklarını araştıracak.
Bankalar sürekli para transferi yapan öğrencileri Polise bildirecek,
Çalışma Bakanlığı kaçak olarak çalışanların tsbitini yapacak.
Biz eğitim ülkesiyik fakat bu suç yaratacak ğrencilerin ülkemizde barınmalarına müsaade etmememiz gerekmektedir.
Belki üniversitelerimiz bu kayıt işlerinden epeyi pra toplamaktadırlar.
Kiraya ev verecekler para kazanacaklar,
Kaçak çalıştırıp enselerinden para kazanacak işverenlerimiz da olacak.
Bütün bunlar kazanacak diye toplumu mağdur etmek etmek bizlere yakışmaz.
Tüm siyah renkli veya Üniversitelere öğrenime gelmiş gerçek öğrencileri tenzih etmek isterim.Onlara söylenecek sözüm asla olmaz.
Çözün artık bu sorunu yoksa içinden çıkılamaz boyuta gelecek.
Hep beraber oturup ağlamayalım.
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