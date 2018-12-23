Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu’ndan konser

Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, “Ahde Vefa Konserleri” kapsamında Hüseyin Kanatlı onuruna konser verecek.
Şef Ersin Tünay yönetimindeki koro, 14 Ocak Pazartesi akşamı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKKM) saat 20.00’de sahne alacak.
Konuk sanatçıların da katılacağı konser biletleri Çağdaş Müzik Derneği’nden veya Lefkoşa’daki Deniz Plaza’dan 20 TL’ye temin
edilebilecek.
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