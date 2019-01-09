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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Açıkladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret ile ilgili bugün yapılan toplantıya dair açıklama yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Açıkladı

İşte o açıklama:

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısı ile 2019 yılında geçerli olacak ilk asgari ücreti belirlemek amacıyla bugün saat 15.00’de; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler başkanlığında, iki saat süren toplantıda; işçi, işveren ve devlet tarafı temsilcileri 2019 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla durumu değerlendirmiş ve görüş alışverişinde bulunmuştur.

İşçi ve işveren taraflarının önerilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00’de yeniden bir araya gelmesi kararı alınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.

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