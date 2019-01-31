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Çanakkale Ortaokulu Müdürü iddialara yanıt verdi

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Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özkalp, “eğitim gideri” ödenmediği için bazı öğrencilerin karnelerinin verilmediği iddialarına yanıt verdi.
Çanakkale Ortaokulu Müdürü iddialara yanıt verdi

Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özkalp, “eğitim gideri” ödenmediği için bazı öğrencilerin karnelerinin verilmediği iddialarına yanıt verdi.

Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özkalp tarafından yapılan açıklamada, “Dönem içinde öğrencilerimiz için birçok etkinlik düzenliyoruz ve bu etkinliklerin ödemeleri bakanlık tarafından ödenmiyor. Bizde bu ücretleri okul aile birliği ile birlikte velilerden karşılamak zorundayız. Mağusa’da okulumuzun bu denli ün sahibi olmasının en büyük sebeplerinden biri, okulumuza verdiğimiz değeri bir gün olsun eksiltmemizdir. Bu ücreti velilerden talep ederken; nasıl olursa olsun isterseniz aylık 10-15 TL şeklinde de, bütçelerine göre ödeyebileceklerini ifade ettim fakat veliler 2 yıldır hiçbir şekilde bu ücreti ödemediler. Geçen sene bir öğretmenlerimiz sıkıntılı olan öğrencilerimizin ödemelerini karşıladı. Okulumuzda toplam 700 civarında öğrencimiz bulunmaktadır ve sadece 7-8 kişide bu sıkıntıyı yaşamaktayız. Bizler bu ücretleri keyfi bir şekilde toplamıyoruz. Dönem içinde okul pikniği, okul albümü, vesikalık fotoğraf, temizlik malzemeleri gibi birçok giderimiz oluşuyor. Bunları da “eğitim gideri” ücreti adı altında veliler ile ortaklaşa ödemek zorundayız ” ifadelerini kullandı.

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