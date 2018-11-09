Canan Karatay: Ekmek morfin gibi bağımlılık yapıyor

Prof. Dr. Canan Karatay, ekmekte kabarmayı sağlayan glamür maddesinin bağımlılık yaptığını söyledi. Karatay ayrıca, “Vejetaryenlik bir yaşam biçimidir. Ancak veganlık, misyonerliktir” ifadesini kullandı.

Takvim'de yer alan habere göre, ekmeğin beyinde morfin etkisi yarattığına değinen Karatay, "Ekmeğin içerisinde kabarmasını sağlayan gramür var. Bu katkı maddesi kişiye kısa süreli bir mutluluk veriyor. Adeta morfin gibi bağımlılık yapıyor" açıklamasını yaptı.

Gramürün tehlikesinin bununla da kalmadığını belirten Karatay, son dönemde artan kısırlığa da vurgu yaptı.

Karatay, işte bu maddenin erkekte ve kadında kısırlığa neden olduğunu vurguladı.

Yine bu maddenin çocuklarda zeka geriliğine neden olduğunu belirten Karatay, "Fırıncılar bana kızıyor ama onlar da doğal ekmek yapsınlar. Ekmeğe zehir katmasınlar. Ekmekteki katkı maddelerini kaldırsınlar" ifadesini kullandı.

Vejetaryenliği bir yaşam tarzı olarak gördüğünü belirten Karatay, "Veganlık ise bir misyonerliktir" dedi.