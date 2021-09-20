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Çiftçiler Birliği, Bir An Evvel Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri Yapılmasını, Sigortanın Bütçe Sorunun Çözülmesini ve Kuraklık Ödemelerinin Netleşmesini İstedi

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Çiftçiler Birliği, Bir An Evvel Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri Yapılmasını, Sigortanın Bütçe Sorunun Çözülmesini ve Kuraklık Ödemelerinin Netleşmesini İstedi
Çiftçiler Birliği, Bir An Evvel Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri Yapılmasını, Sigortanın Bütçe Sorunun Çözülmesini ve Kuraklık Ödemelerinin Netleşmesini İstedi

Çiftçiler Birliği, bir an evvel Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri yapılmasını, sigortanın bütçe sorununun çözülmesini ve kuraklık ödemelerinin netleşmesini istedi.

Çiftçiler Birliği, “Girdilerdeki artışlar üretimi zaten bitirme noktasına getirmişken, vur patlasın çal oynasın ile günler geçirilmekte, üretici ile alay edilmektedir. Kimse sessiz ve çaresiz olduğumuzu düşünmesin. Haklılığımızı eğer sesimizi yükselterek duyacaklarsa biz sesimizi yükseltmesini biliriz” dedi.

Çiftçiler Birliği yaptığı yazılı açıklamada, hükümet ve Tarım Bakanlığı’nın, üreticinin sorunlarına çare bulmak için var olduğunu hatırlatarak, “Görüyoruz ki eylül ayı ortasına gelmiş olmamıza rağmen kayda değer hiçbir icraat yoktur” dedi.

Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesinin yıl bitiyor olmasına rağmen  Meclisten geçirilemediğini belirten Çiftçiler Birliği, “Böylesi bir durum acaba iş bilmezlik midir, Fon’un işleyişini kısıtlama girişimi midir, yoksa bekleyen özellikle kuraklık ödemelerini sabote etmek midir anlam vermek mümkün değildir. Fon kilitlenmiş durumdadır. Anlaşılan kimsenin umurunda değildir” dedi.

2021 yılı Doğrudan Gelir Desteği ödemelerin netlik kazanmadığını da belirten Çiftçiler Birliği enflasyon ile eriyen ve neredeyse değeri yarısının altına inmiş olan destek ödemelerinin bir an evvel yapılması gerektiğini, nisan ayında yapılması gereken bu ödemelerin anlamını yitirmeye başladığını söyledi.

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