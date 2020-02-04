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Çin'de bir kadın tecavüzden 'koronavirüs bulaştı' sözleriyle kurtuldu

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Çin'de bir kadın tecavüzden 'koronavirüs bulaştı' sözleriyle kurtuldu
Çin'de bir kadın tecavüzden 'koronavirüs bulaştı' sözleriyle kurtuldu

Çin'de bir kadın, evine zorla giren bir kişinin tecavüzünden, yeni tip koronavirüsün bulaştığını söyleyerek kurtuldu.

Daily Mail'in haberine göre 25 yaşındaki şüpheli Xiao, Cuma günü yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinden 3 saatlik uzaklıktaki Jingshan kentinin dış mahallelerindeki bir eve girdi.

Evde tek başına olan kadına tecavüze kalkıştığında, kadının "Vuhan'dan yeni döndüm ve virüs bulaştı. Bu yüzden evde kendimi karantina altına aldım" sözleriyle karşılaştı.

İsmi 'Yi' olarak açıklanan kadının, boynunu sıkan saldırganı itmeye çalışırken, hastalığın bulaştığına ikna olması için aynı zamanda ağzını kapatarak öksürdüğü öğrenildi.

İkna olan saldırgan sonunda korkarak evden kaçtı, ancak Yi'nin 3.080 yuan (440 dolar) parasını da çaldı.

lay, Jingshan Kamu Güvenlik Bürosu'nun sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla ortaya çıktı.

Aynı mahallede yaşayan Xiao'nun aynı gece ailesiyle yaşadığı evden ayrıldığı ve parasının olmadığı belirtiliyor.

Yi'nin olayı polise haber vermesinin ardından, polis mahallede arama başlattı. Yetkililer, mahalle sakinlerinin hepsinin koronavirüsten korunmak için maske takmaları nedeniyle saldırganı yakalamanın zor olduğunu söylüyorlar.

Neticede, Xiao'nun babasıyla birlikte Pazartesi günü polis merkezine giderek suçunu itiraf ettiği ve ardından gözaltına alındığı kaydediliyor.

Çin yönetimi "2019-nCoV" olarak adlandırılan yeni tip virüs nedeniyle şu ana kadar 425 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ülkede 20 binden fazla kişide virüs görüldüğü belirtiliyor.

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