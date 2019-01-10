Cine Studio’da Britanya film günleri

Amy Winehouse, Alfred Hitchcock ve Winston Churchill; 11, 12 ve 13 Ocak’ta Cine Studio’da düzenlenecek Britanya Film Günleri 2019’a geliyor.

Amy Winehouse, Alfred Hitchcock ve Winston Churchill; 11, 12 ve 13 Ocak’ta Cine Studio’da düzenlenecek Britanya Film Günleri 2019’a geliyor.

Lefkoşa’daki Britanya Yüksek Komiserliği, British Council Kıbrıs ve Sinema Dostları Derneği, modern Britanya sinemasının “en iyilerini” 3 günlük bir film festivaliyle adaya getiriyor.

Britanya Yüksek Komiserliği’nden verilen bilgiye göre, filmler, Britanya’nın sembolü olan “müzik, sinema ve politikaya” yoğunlaşacak.

Britanya Film Günlerinde, yakın zamanda çekilmiş ve büyük beğeni toplamış üç film gösterilecek.

İlk film olan “Amy” (2015) yarın saat 21.00’de gösterilecek. Asif Kapadia’nın yönettiği film, yakın geçmişte hayatını kaybetmiş olan jazz/soul şarkıcısı Amy Winehouse ile ilgili olan belgesel, En İyi Belgesel dalında bir Oskar ve bir BAFTA ödülü ve En İyi Müzik dalında bir Grammy kazandı.

“Hitchcock” (2012) ise 12 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de gösterilecek. Sir Anthony Hopkins ve Dame Helen Mirren’in Alfred Hitchcock ve Alma Reville’i canlandırdığı filmde, ikilinin 1959’da, Britanyanın en önemli filmlerinden olan ‘’Psycho’’ nun çekimleri sırasındaki ilişkisi anlatılıyor.

“Darkest Hour” (2017) ise 13 Ocak Pazar günü 20.00’de gösterilecek. Britanya Başbakanı Winston Churchill’in Britanya’nın Adolf Hitlerle savaşa mı gireceğine, yoksa müzakere yoluna mı gideceğine karar vermesi gerekmektedir. Gary Oldman, Churchill’i canlandırdığı performansıyla En İyi Oyuncu dalında Oskar, Altın Küre, BAFTA ve SAG ödüllerini kazandı.

Tüm gösterimlere giriş ücretsiz olacak.