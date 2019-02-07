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Çözüm: Birleşik Federal Kıbrıs

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Son zamanlarda hem kuzeyde hem de güneyde Kıbrıs sorunuyla ilgili sürdürülen bölücü, ayrılıkçı söylem ve politikalar soruna farklı bir boyut kazandırmaktadır.
Çözüm: Birleşik Federal Kıbrıs

Son zamanlarda hem kuzeyde hem de güneyde Kıbrıs sorunuyla ilgili sürdürülen bölücü, ayrılıkçı söylem ve politikalar soruna farklı bir boyut kazandırmaktadır. 

Kıbrıslı Türklerin siyasi eşit ortaklığının ve seçilmiş liderinin yok sayılarak diğer paydaşların görüşmeler yapması, iki devletli çözümün telaffuz edilmesi,  federasyon tezini sulandıracak anlaşılmaz öneriler yaparak yan yollara sapmaya çalışılması,  Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama yarışı ve kıta sahanlığı kavgasıyla, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde tansiyonun yükselmesi, Kıbrıs sorununu tehlikeli noktalara taşımaktadır.

BM Güvenlik Konseyi'nin de son raporunda ortaya koyduğu gibi iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm masadadır. Her iki liderin yapıcı olması ve görüşmelere Guterres çerçevesi temelinde görüşmelere bir an önce başlaması önemlidir. Hem kuzeyde hem de güneyde statükocu siyasilerin yürüttüğü federasyon karşıtı ayrılıkçı politikalarla Kıbrıslıları çözüm barış ve birleşik federal Kıbrıs tezinden uzaklaştırma hedefleri ortadadır. Bu nedenle daha fazla zaman kaybetmeden sorunun çözümü için somut adım atılmalıdır.

Sn. Akıncı ve Sn. Anastasiades’in BM'nin sayın Lute'la ortaya koyduğu çabayı değerlendirip biraraya gelmeleri kararı sevindiricidir. İki lider de her iki toplumun siyasi eşitliğinin  ve tek egemenliğin, tek vatandaşlığın, tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon için olumlu adım atmalı, çözümsüzlüğü bitirip çözüm ve kalıcı barışı sağlamanın gerekliliğinin tüm Kıbrıslıların geleceği için çok önemli olduğunun bilinciyle hareket etmeli ve bu sorunu artık sonlandırmalıdır.

Her iki taraf en yakın zamanda çözüme ulaşma hedefiyle müzakerelere devam etmelidir. Zaman her iki toplumun aleyhine geçmektedir. Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifi,  Kıbrıs’ta yeniden birleşme ve barış için yaşanabilir tek çözümün iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı Federasyon olduğu yönünde ısrarlıdır.

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