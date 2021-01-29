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CTP Gençlik Örgütü:“Burs sisteminde reform şart”

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 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, yükseköğretime devam etmek isteyen KKTC’li gençlere finansman olanağı sağlayan Burs Tüzüğü’nde bir takım eksiklikler olduğuna işaret ederek, ülkenin burs sisteminde reform yapılmasının gerektiğini belirtti.
CTP Gençlik Örgütü:“Burs sisteminde reform şart”

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, yükseköğretime devam etmek isteyen KKTC’li gençlere finansman olanağı sağlayan Burs Tüzüğü’nde bir takım eksiklikler olduğuna işaret ederek, ülkenin burs sisteminde reform yapılmasının gerektiğini belirtti.

KKTC, Türkiye ve üçüncü ülkelerde okuyan öğrencilerin belli kriterleri karşılamaları koşulu ile Burs Tüzüğü kapsamında “Destek Bursu ve Başarı Bursu” olarak iki farklı burstan faydalanabildiklerini hatırlatan CTP Gençlik Örgütü, mevcut Burs Tüzüğü’nde bazı güncel sorunlar bulunduğunu savundu.

CTP Gençlik Örgütü, “Burs Tüzüğü’ndeki güncel sorunları; ihtiyaç fazlası ya da ihtiyaçlı alan olarak belirlenen bölümlerin belirlenmesinin emek piyasası üzerinde yarattığı olumsuz etki; 18 yaşına gelmiş, reşit bireylerin anne baba ile birlikte değerlendirilen bir sistem olması; bursların adaletsiz dağıtımı, başarı ölçüsü değerlendirmesindeki eksiklikler; burs ödemelerinde yaşanan düzensizlikler ve mesleki eğitimlerin burs kapsamında olmaması” şeklinde altı ana başlık altında özetledi.

Ülkede yeni eğitim destek sistemine ihtiyaç olduğunu ifade eden Gençlik Örgütü, “yeni bir felsefe ile yaratılacak” ‘Burs ve Kredi Yasası’ ve bu yasa altında kurulacak ‘Burs ve Krediler Fonu ve Burs ve Kredi Kurumu’ talep ettiklerini belirtti.

Gençlik Örgütü’nün yeni eğitim destek sistemi ile ilgili yaptıkları çalışmanın detaylarının paylaşıldığı açıklamada, şöyle denildi:

“Yaratmaya çalıştığımız yeni eğitim destek sisteminin çıkış noktası, sadece burs ve finansal destek konusuna değil, içinde üretkenliği arttırmak, meslek sahibi olan birey sayısını arttırmak ve dolayısıyla ülkemizi göç vermeyen bir yer haline getirmeyi amaçlayan daha geniş bir sosyal ve ekonomik kalkınma planına da ilham vermektedir.”

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