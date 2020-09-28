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Cumhurbaşkanlığı: Öğrenciler için ara bölgeye otobüs girişi yeniden başlayacak

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Cumhurbaşkanlığı,Kıbrıs Rum tarafının, yarından itibaren eski uygulamaya dönülerek,okul otobüslerinin,Güney Kıbrıs’ta eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencileri almak üzere ara bölgeye girişlerinin yeniden başlayacağını Cumhurbaşkanlığına bildirdiğini duyurdu
Cumhurbaşkanlığı: Öğrenciler için ara bölgeye otobüs girişi yeniden başlayacak

Cumhurbaşkanlığı,  Kıbrıs Rum tarafının, yarından itibaren eski uygulamaya dönülerek,  okul otobüslerinin, Güney Kıbrıs’ta eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencileri almak üzere ara bölgeye girişlerinin yeniden başlayacağını Cumhurbaşkanlığına bildirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney’de öğrenim gören  öğrencilerin aileleri Cumhurbaşkanlığı’na başvuruda bulunarak, Covid 19 koşulları gerekçe gösterilerek Kıbrıs Rum tarafının aldığı kararla, öğrencilerin okul otobüs ve servislerine binmek üzere Kıbrıs Rum barikatına kadar yürümek durumunda bırakıldığını belirtmiş,  bunun öğrenciler için çeşitli sıkıntılar yarattığını ifade etmişti.

Açıklamada, ailelerin bu uygulamanın düzeltilerek okul otobüslerinin eskiden olduğu gibi ara bölgeye girmelerine ve öğrencileri Kıbrıs Türk geçiş kapısından almalarını talep etmesi üzerine yürütülen temaslar neticesinde, Kıbrıslı Tüm ve Rum Teknik Komite Koordinatörlerinin konuyu ele aldıkları ve konunun çözümlendiği ifade edildi.

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