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Cumhuriyet Altını Talihlileri Belirlendi

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Cumhuriyet Altını Talihlileri Belirlendi
Cumhuriyet Altını Talihlileri Belirlendi

Optimum ve Koop24 kartları ile anneler gününü alışverişlerinde harcama yapan 5 Koopbank müşterisi, Anneler Günü Kampanyası çerçevesinde 5 Tam Cumhuriyet Altını kazandı. Noter İbrahim Mısırlıoğlu gözetiminde Koopbank Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü Müdürü Kemal Kerem ile İç Kontrol Bölüm Müdürü Canan Özkıran tarafından gerçekleştirilen çekilişte Gürcem Peyman, Janet Kırçay, Doğan Türkal, Elçin Erdem, Çilem Yürekli Beyatlı Tam Cumhuriyet Altını talihlileri oldu.

 

ALIŞVERİŞ YAPTILAR KAZANDILAR

29 Nisan– 12 Mayıs tarihleri arasında Optimum ve Koop24 kartları (Kooperatif kartları) ile Optimum POS cihazlarında tek ödeme ve taksitli alışverişlerde kart kullanıcıları alışveriş tutarının her 100 TL'lik kısmı ile kampanyada 1’er çekiliş hakkına sahip oldu. 13 Mayıs günü gerçekleşen çekilişte kazanan talihliler, 15 Mayıs Çarşamba günü kazandıkları Cumhuriyet Altınlarını Koopbank Genel Merkezi’nde teslim alacaklar.

 

KAMPANYALAR HIZ KESMİYOR

Koopbank Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü Müdürü Kemal Kerem Koopbank’ın kampanyalarının yaz döneminde de devam edeceğini, Optimum ve Koop24 kart kullanıcılarının harcama yaparken de kazanacağını kaydetti. Kerem, Optimum ve Koop24 kart kullanıcılarının kampanyalar ile hem farklı taksit fırsatlarını kullanabileceğini, üstelik yapılan her alışverişte Optimum Puan ve MilO Puan kazanırken, turizm harcamaları için bedava uçak bileti, konaklama gibi fırsatları da yine deneyimleyebileceklerini vurguladı.

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