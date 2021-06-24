Cumhuriyet Meclisi Toplantısı Tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla bugünkü toplantısını tamamladı

TÖRE: “MUHALEFETİN SÖYLEMLERİ DİKKATE ALINMALI… UBP ANAYASAL ZORUNLULUK NEDENİYLE KURULTAY YAPMAK ZORUNDA”

Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen toplantıda kürsüye çıkan Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre’ “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs” ile ilgili konuştu.

Töre, demokrasinin iki bacaktan oluştuğunu, muhalefetin söylemlerinin dikkate alınması gerektiğini kaydederek, UBP’nin anayasal zorunlulukla kurultay yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Töre, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ın, enerji kaynakları da göz önünde bulundurulduğunda öneminin arttığını ifade ederek, Rumların silahlanmasına işaret etti ve Türkiye’nin bölgedeki gücü ve önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının hakları yanında kendi haklarını da koruyan Türkiye’nin, Kıbrıs’ın garantörü olduğunu belirten Töre, Türkiye’nin bu bölgede, deniz hava ve kara unsurlarını en güçlü şekilde bulundurmasının en doğal hakkı olduğunu kaydetti.

Rum tarafının sürekli silahlandığını, diğer ülkelerle her türlü askeri iş birlikleri yaptığını işaret eden Töre, tüm bunlardan rahatsız olmayanların Türkiye ve KKTC’den de rahatsız olmamasını istedi.

ANGOLEMLİ: “SORUNLARIN ÇOĞU HÜKÜMET KAYNAKLI”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, “Hükümetin icraatları” ile ilgili konuştu. Angolemli, ülkede bir çok sorun olduğunu ve çoğunun hükümet kaynaklı olduğunu ifade etti.

Angolemli, sendikalaşmanın hem özelde hem de devlette önemli olduğunu ifade ederek, sendikalaşmanın hem kaçak işçi çalıştırılmasının önlenmesi, hem de gerçek maaş üzerinden devlete vergi ve diğer yatırımların yapılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Angolemli, iş kazalarının önlenmesi açısından yasaların uygulanması ve denetlenmesinin de önemine işaret ederek, sendika olsa oradaki tüm denetimlerin anında yapılacağını ve gerekli önlemlerin alınacağına dikkat çekti, devletin gücünün her yerde artacağına vurgu yaptı.

Hükümetin işçi haklarına el attığı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifa ettiğini ancak partisi DP’nin kendisini yalnız bıraktığını ve emeğin yanında olmadığını işaret eden Angolemli, Çağman’ı tebrik etti.

Anayasa Mahkemesi’nin bugün “hayat pahalılığına dokunamazsınız” dediğini ifade eden Angolemli, hükümete yasayı geri çekmesi çağrısında bulundu.

Angolemli, hükümetin asgari ücreti de görüşüp uygar ülkeler gibi karara bağlaması gerektiğini kaydetti.

Eski milletvekillerinden Ergün Vehbi’nin sağlık problemlerini de dile getiren Angolemli, Türkiye’nin ambulans uçak göndermeye hazır olduğu bilgisini aldığını ifade ederek, bürokratik engellerin çözülerek Vehbi’nin Türkiye’ye naklinin sağlanmasını istedi.

ÇAĞATAY: “HALKIN EKONOMİK KONULARDA HÜKÜMETE GÜVENİ KALMADI”

HP Milletvekili Erek Çağatay da, “Ülke ekonomisi” ile ilgili güncel konuşma yaptı. Çağatay, Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi istediğini ifade ederek, ülke ekonomisinin bugün pandemiden dolayı da sıkıntılı olduğunu, bu yüzden hükümetin, ülkenin bu krizden çıkış konusunda ileriye yönelik ekonomik planlar yapmasının elzem olduğunu söyledi.

Çağatay, hükümetin günü kurtarmak adına çalışmalar yaptığını ifade ederek, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar yanında esnafın yaşadığı sıkıntılar ile işsizliğin artması ve borçların ödenmesinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Çağatay, halkın hükümete ekonomik konularda güveni kalmadığını ifade ederek, artık ekonomide yeni bir politika ve yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ülke ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulunan Çağatay, ülkenin teknolojik altyapısının tamamlanması ve e-devlet projesinin de hayata geçmesinin önemine vurgu yaptı.

ÇELER:”EKONOMİYİ DÜZELTMEK İÇİN ADIMLAR ATILMALI”

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, “Çalışma Bakanlığı ve oynanan oyunlar” başlıklı konuşmasında, Çalışma Bakanı Koral Çağman ve partisi DP yanında hükümetin yasa önerisi geri çekilmedikçe sendikalaşmayı engelleyen, bitiren taraf olmaktan kaçamayacağını ifade etti.

Çeler, hükümete eleştirilerde bulunarak, ekonomiyi düzeltmek için adımlar atılması gerektiğini, yasalara uyulmasının şart olduğunu ifade etti. Hükümete Türkiye ve halka “dürüst” olma çağrısında bulunan Çeler, ülke gerçeklerini daha detaylı anlatmasını istedi.

Çeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu ülkede nasıl yer alacağını iyi düşünmesi gerektiğini ifade ederek, toplumun artık tahammülü kalmadığını söyledi.

Çağman’a, toplu iş sözleşmesi ve sendikalaşmayı engelleyen yasayı geri çekme çağrısında bulunan Çeler, halka da sandığa giderken “dört göz açma” çağrısında bulundu.

ARIKLI: “BÜROKRATİK ENGELLERİN AŞILMASINDA SORUNLAR YAŞANIYOR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, ekonomi konusunda yapılan konuşmalara işaret ederek, pandemi döneminde tüm dünyada ekonomik kriz yaşandığını, ancak KKTC’nin durumunun farklı olduğunu, kendi para politikasını yönetemediğini kuramadığını ifade etti.

Yüksek öğretim ve turizmin durmasıyla ekonominin de durduğunu ifade eden Arıklı, KKTC diğer ülkelerle karşılaştırılırken, tüm bunların göz önünde bulundurulması gerektiğini anlattı.

Arıklı, ekonomiye yönelik atılan adımlar ile sanayi ve üretimi artıracak çalışmaları anlatarak, altyapının güçlendirilmesi ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi gibi konulara değindi. Yasaların çıkarıldığını ancak bürokratik engellerin aşılmasında sorunlar yaşandığını ifade eden Arıklı, verilen destekleri de dile getirdi.

ULUÇAY:” MECLİS KÜRSÜSÜNDEN YAPTIĞIMIZ KONUŞMALAR DİKKATE ALINMADI”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, “Pandemi ve ekonomi” ile ilgili konuşmasında, bugün gündem dışı konuşmaların son günü olduğunu ifade ederek, Meclis kürsüsünden birçok konuda konuşma yaptıklarını ancak dikkate alınmadığını gördüklerini kaydetti.

Hayat pahalılığı konusunda yaşanan tartışmalar ve gelişmeleri örnek gösteren Uluçay, toplu iş sözleşmesi konusunda yaşananların da bakanın istifasına varan olayları beraberinde getirdiğini belirtti.

Bu durumun ülkeye zaman kaybettirdiğini, pandeminin getirdiği olumsuz koşulların aşılmasında gösterilen mücadelenin zarar görmesine sebep olduğunu ifade eden Uluçay, bu zor süreçler içinde ekonomik gelişmelerin sağlanması ve ülke ekonomisinin geleceğine yönelik adımları hep birlikte atmaları gerektiğini kaydetti.

Uluçay, ülkede her kesimin hükümetten ekonomiye odaklanmasını beklediğini ifade ederek, bakan istifası, hayat pahalılığı, Meclise getirilen bazı yasalar, belediyelerdeki elektrik kesintileri gibi konuların ülkede moralleri bozduğunu, bu sıkıntının aşılması gerektiğini, bu görüntünün iyi bir görüntü olmadığını söyledi.

HASPOĞLU:”TAŞEL ARAŞTIRILMALI”

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, “Red-Black Label ve Yeni Rakının Sahibi Diageo Şirketi, Taşel Şirketini ve Çalışanlarını Batırmaya mı Çalışıyor?” ile ilgili güncel konuşma yaptı. Hasipoğlu, şirketin çok büyük bir ingiliz şirketi olduğunu ifade ederek, dünyada çok büyük bir cirosu olan şirketin KKTC’de zarar etmeye başladığını söylediğini ve işçileri işten durdurmaya başladığını anlattı.

Devletin de bu şirkette ortak olduğunu ifade eden Hasipoğlu, orada grev yapıldığını, 7 kişinin işten durdurulduğunu, 15 çalışanın da greve devam ettiğini, zarar ettiği iddia edilen şirketin üst düzey yöneticilerine yüksek ücretler ödediğini, büyük ve zengin bir şirket olduğunu kaydetti.

Bu şirketin zarar ettiğine kimsenin inanmadığını ve bu işte bir iş olduğunu ifade eden Hasipoğlu, bu işin araştırılması gerektiğini, devletin burada ortak olduğunu ve bu konunun esasının araştırılmasını istedi.

“Şirket acaba batırılmaya mı çalışılıyor” diye soran Hasipoğlu, Ekonomi Bakanı Arıklı’nın da burada araştırma yapması gerektiğini, burada çalışanların olduğunu ve emekçilerin yüzde 20 maaş kesintisi talebine rağmen işten çıkarılmaya devam edildiğini, bunun da saygısızlık olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, UBP Genel Sekreteri olarak parti ve seçime yönelik söylemleri de eleştirdi.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki birleşimi 28 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirecek.