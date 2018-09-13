  • BIST 92.227
  • Altın 246,177
  • Dolar 6,3484
  • Euro 7,3829
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Darısı başımıza: Türkiye'de dövizde kira dönemi sona erdi

»
Menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Darısı başımıza: Türkiye'de dövizde kira dönemi sona erdi

"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin, ilgili Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilecek.

Kararda, bu hükümlerin Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği belirtildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Doğuştan ‘ay yıldızlı’ boğa: 29 Ekim’de kurban edilsin diye Erdoğan’a hediye12 Eylül 2018 Çarşamba 16:15
  • Katolik Kilise'sindeki cinsel istismar vaka sayısı dudak uçuklatıyor.12 Eylül 2018 Çarşamba 14:12
  • Mide Küçültme Ameliyatı nedir, nasıl yapılır? Riskleri nelerdir?12 Eylül 2018 Çarşamba 13:54
  • İslamabad çöplüğünde plastik yiyen mantar keşfedildi12 Eylül 2018 Çarşamba 08:44
  • Brezilya tipi kalça kaldırma ameliyatı riske değer mi?11 Eylül 2018 Salı 18:44
  • BM'den uyarı: Küresel düzeyde açlık artıyor11 Eylül 2018 Salı 16:59
  • Vatandaş kendi masasını kurdu: Kamp sandalyesi satışları yüzde 110 arttı11 Eylül 2018 Salı 10:27
  • UAEK’dan küresel ısınmaya karşı nükleer enerji önerisi11 Eylül 2018 Salı 10:11
  • Antibiyotiklere karşı direnç kazanan bakteri keşfedildi: 'Küresel olarak yayılıyor'11 Eylül 2018 Salı 09:21
  • 'Akılsız telefon' satışları yüzde 5 arttı11 Eylül 2018 Salı 08:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti