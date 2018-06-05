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DAÜ Bankacılık ve Finans öğrencileri “Investimate” yarışmasını domine etti

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DAÜ Bankacılık ve Finans öğrencileri “Investimate” yarışmasını domine etti
DAÜ Bankacılık ve Finans öğrencileri “Investimate” yarışmasını domine etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri, Türkiye’nin en prestijli sanal yatırım yarışması “INVESTIMATE”de ilk 5 sıranın 4’ünü alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 3,079 öğrencinin katıldığı ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından organize edilen yarışmayı domine eden Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri ödüllendirildi. Ödül almaya hak kazanan öğrenciler Asem Allobani, Omar Ali Almagouri, Mohammed Saeed Al-Kindi ve Reema Wael AlShurafa’ya ödülleri Türk Bankası AŞ ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende yarışma jüri üyeleri ve Türk Bankası AŞ yöneticileri tarafından takdim edildi. Ayrıca yarışmaya katılan üniversiteler arasında en iyi genel performansa sahip olması nedeniyle DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, Jüri Özel Ödülü’ne de layık görüldü. Geçen sene de adı geçen yarışmayı kazanan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri bu yılki performanslarıyla başarılarına bir yenisini daha ekledi.  

Önemli Kurumlar Sponsorluk Yaptı

Yarışmanın tüm safhalarında DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korhan Gökmenoğlu ile Öğretim Görevlisi Bezhan Rustamov, öğrencilere danışmanlık yaptı. Yarışmanın ilk ayağı 12 Mart - 20 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Borsa İstanbul ve Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası’nı kapsayan bir platformda çeşitli yatırım enstrümanlarını kullanarak 6 hafta süreyle sanal yatırım yapan 3,079 katılımcıdan en yüksek getiri elde etmeyi başaran 50 yarışmacı, yarışmanın ikinci aşamasına katılmaya hak kazandı. İkinci aşamada yarışmacılar ticaret stratejilerini içeren finansal bir rapor hazırlayarak jüri değerlendirmesine sundu. Rapor incelemesi sonucunda yarışmanın son aşamasına katılma başarısını gösteren 5 yarışmacı ise Turkish Yatırım, Deutsche Securities, Boğaziçi Üniversitesi, Economist Dergisi ve Anadolu Ajansı’ndan 8 jüri üyesine sunum yaparak çeşitli ödüller almaya hak kazandılar.

 

Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’a Ziyaret

Öte yandan söz konusu yarışmada başarılı olan öğrenciler danışmanları ve Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nesrin Özataç eşliğinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı ziyaret ettiler. Ziyarette Prof. Dr. Osam’a yarışma ile ilgili detaylı bilgi veren öğrenciler, desteklerinden dolayı DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkürlerini ilettiler. Prof. Dr. Osam ise başarılı öğrencileri, danışmanlarını ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özataç’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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