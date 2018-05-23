DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Barçın Boğaç’tan İsviçre  belgesel projesine destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Barçın Boğaç, İsviçre Devlet Televizyonu Radiotelevisione Svizzera (RSI Swiss) için hazırlanan ve çekimleri Lefkoşa, Gazimağusa ile Pile’de gerçekleşen belgeselin prodüksiyon aşamalarında yer aldı ve projenin yerel koordinasyon çalışmalarını yürüttü. 1931 yılından beri yayın yapan İsviçre Devlet Televizyonu için hazırlanan belgesel projesinde Boğaç, gazeteci ve belgesel yapımcısı Gilberto Mastromatteo ve Massimo Lauria ile birlikte çalışırken, belgeselde Kıbrıs'taki siyasi durum, bölünmüşlük, mevcut konjonktürde insan ve mekan hikayeleri ele alındı.

İtalyan belgesel ekibi için projenin yerel koordinasyonunu da sağlayan DAÜ Öğretim Görevlisi Barçın Boğaç, "Ülkemizin her köşesinde, içtenlik, samimiyet ve bir çok pozitif değeri içinde barındıran çok çeşitli insan hikayeleri saklı. Bu hikayeleri gün yüzüne çıkarıp uluslararası bağlantılar ile tüm dünyaya duyurabilme ve hak ettikleri değeri görmelerini sağlama yönünde katkı koyma gayretindeyiz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz aylarda, Yeni Zelanda’nın prestijli prodüksiyon şirketi Razor Films’in dünya genelinde gösterime sunulacak belgesel serisinin Kıbrıs ayağında da yer alan Boğaç, İsviçre’de gösterime girecek ve Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol oynayacak bu projenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu vurguladı.