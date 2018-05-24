DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü kan bağışı kampanyası düzenledi

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi La Piron Cafe önünde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine yoğun katılım gerçekleşti.
Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından Halk Sağlığı Hemşireliği dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlileri Sinem Dağ, Meltem Altınışık ve Okutman Bedia Uysal danışmanlığında düzenlendi. Etkinlik sonunda toplanan toplam 44 ünite kan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası’na teslim edildi.
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