Değirmenlik Belediyesi işyerlerini denetliyor!

Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi, zabıtalarla birlikte belde sınırları içerisinde bulunan işyerlerini denetliyor. Ekipler son bir ayda toplamda 108 işyerini denetledi.

Bu bağlamda; 23’ü cafe-restaurant, 22’si market, 4 kuaför-berber, 4 kasap-et ürünleri üreticisi, 10 süt ürünleri (hellim) üreticisi, 7 unlu mamülcü-fırın ve 4 okul kantini olmak üzere birçok gıda üretim yeri de denetlendi.

Sağlık Şubesi Sorumlusu, Veteriner Hekim Şifa Berkan, denetimde ilk şartın gıda güvenliğini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Yapılan denetimlerde iş yerlerinin belediye ruhsatları ve gıda üretiminde bulunanların sağlık karneleri başta olmak üzere, gerekli hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına ve tüketilen mamüllerin tarihlerine bakılmaktadır.