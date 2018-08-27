  • BIST 90.888
  • Altın 242,441
  • Dolar 6,2553
  • Euro 7,2638
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Derya Köroğlu'ndan Sabah gazetesi açıklaması: Tarafsız söyleşi sözüne kandım

»
"Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana 'söylettirilen' sözlere inanmayın"
Derya Köroğlu'ndan Sabah gazetesi açıklaması: Tarafsız söyleşi sözüne kandım

Yeni Türkü grubunun solisti ünlü sanatçı Derya Köroğlu, bugün Sabah gazetesinde yayımlanan söyleşisi sonrasında açıklama yaptı. Köroğlu, gazetenin kendisini birçok kez aradığını, en son olarak 'tarafsız söyleşi' sözüne kandığını söylerken "Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana 'söylettirilen' sözlere inanmayın" ifadesini kullandı.

Derya Köroğlu tarafından Instagram üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana 'söylettirilen' sözlere inanmayın. Benim cephemde ve duruşumda hiç bir değişiklik yok. Malum basınla muhatap olmamın nedeni, son yaptığım "İki Iyi Çocuk" film muzikleri bahanesiyle Antakya'daki film galasına gelip benle konuşmalarıdır.

Gala öncesinde beni üst üste aramalarına rağmen kabul etmemiştim roportaji ancak film hatırına tarafsız bir söyleşi sözüne kandım maalesef.

40 yıldır tüm samimiyetimizle müzik yapmış, her konserde duruşumuzu ve gelecek umutlarımızı seyircimizle paylaşmış insanlar olarak, böyle oyunların bizi yolumuzdan saptırmayacağını bilin lütfen."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Game of Throne hayranları üzülecek27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:30
  • Otomobil Tutkunlarını Buluşturan Müze… 25 Ağustos 2018 Cumartesi 19:04
  • Sümer dönemi tabletinde tarihin ilk tüketici şikayeti mektubu25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:00
  • Ustasından tava ciğeri tarifi23 Ağustos 2018 Perşembe 15:04
  • Düğün fotoğrafçılarının gözünden 7 boşanma işareti23 Ağustos 2018 Perşembe 13:02
  • Bebekler Neden Gece Boyu Uyumazlar?22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:38
  • Down sendromlu model, uluslararası güzellik yarışmasını kazandı21 Ağustos 2018 Salı 16:43
  • Büyük Afrikalı'nın karışık sicili21 Ağustos 2018 Salı 11:30
  • "ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar"20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:59
  • İsveç'te inekler çıplaklar plajına girebilecek20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti