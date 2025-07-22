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Dikkat! Geniş çaplı elektrik kesintisi

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KIB-TEK, bu akşam saat 18.00-19.30 arasında Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’a bağlı birçok bölgede yüksek gerilim hattındaki arızanın giderilmesi amacıyla elektrik kesintisi olacak.
Dikkat! Geniş çaplı elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), 22 Temmuz Salı günü (bugün) Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt ilçelerine bağlı birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yüksek gerilim hattındaki arızanın giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar nedeniyle saat 18.00 ile yaklaşık 19.30 arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisinden etkilenecek başlıca bölgeler şunlardır:

-Lefkoşa – Girne hattı ve çevresi: Boğazköy Köy İçi, Boğaz Kavşağı, Hediyem Su, St. Hilarion, G.K.K. Karargahı, Ağırdağ, Asok Villaları, Yukarı Dikmen ve çevresi, Taşkent, Güngör ve Taşocakları, Dağyolu, Pınarbaşı, Kömürcü.

-Girne merkezi ve çevresi: Girne Polis Müdürlüğü, Ciklos, Doğanköy, Girne Marina, Liman ve Çarşı bölgeleri, Dome, Rocks, Colony, Savoy Otelleri çevresi, Akpınar Pastanesi çemberi, 20 Temmuz Stadı, GAÜ civarı, Zeytinlik, K’oğlu bölgesi, Jasmine Court, Patara Sitesi, Ship Hotel, Topset Hotel, Karmi (Karaman), Edremit, Hideaway Club, Meriç Erülkü Sitesi, Girne Öğretmen Evi, Akçiçek Hastanesi ve Girne Sosyal Konutlar.

-Güzelyurt ve çevresi: Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Gayretköy, Şahinler, Mevlevi, Türkeli, Alayköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Türkeli Kavşağı ile Zet Karting arası tesisler, Metehan Sınır Kapısı ve Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerindeki bazı bölgeler.

KIB-TEK, çalışmaların seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten önce veya sonra verilebileceğini belirtti. Bu nedenle, vatandaşların şebekede her an elektrik varmış gibi davranmaları gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederken, yaşanacak kesintiden dolayı özür diledi.

 

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