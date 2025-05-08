Dilekkaya ve Yıldırım’da Yangın: Maddi Zarar Büyük

07 Mayıs 2025 tarihinde, saat 07.15 sıralarında Dilekkaya Ağıllar bölgesinde bir şahsa ait ağılda yangın çıktı. Rulo balyaların muhtemelen fermantasyona uğrayıp ısı üretmesi sonucu çıkan yangında, toplam 50 rulo balya yanarak zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Aynı gün saat 17.00 sıralarında ise Yıldırım köyü Bahçeler mevkiinde bir şahsa ait bahçede yangın meydana geldi. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, 800 metre damlama lastiği ve 300 adet narenciye fidanı yandı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası soruşturma başlatıldı. Olaylarla ilgili inceleme sürüyor
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