Dilenciler cami önlerini mesken tuttu!..

Taner ULUTAŞ

Limanlarda gerekli denetim yapılmaması, geçişlerin kolaylıkla yapılması, ülkeye hırsız ve dolandırıcıların yanısıra dilencilerin de sıklıkla gelmesine neden oluyor. Belediye Başkanlığı seçimlerinin yapılmasından sonra, Saray Önünde, televizyonda değerlendirme yapan gazetecilerden ‘Çorba’ parası adı altında para isteyen, yayın devam ettiği için para veremeyen gazetecilere sinirlenip ‘Gavur’ dinsiz’ diyen dilencilerin yanısıra cami kapılarını mesken tutanlara da rastlamak artık mümkün oluyor.

Eline çocuk oyuncağı alıp, çocuğum açtır diyerek dilenen kadınların yanısıra ne olduğu belli olmayan gazeteleri, Kaymakamlıklardan izin almadan falancaya yardım adı altında hatırı sayılır bir bedelle satmaya çalışanlar da gözlemleniyor. Yetkililerin görüp de sessiz kaldığı bu durumlar halkı fazlası ile tedirgin ederken, bu durumun giderek büyük boyutlara ulaştığı görülüyor.

KKTC’nin en yeni camilerinden biri konumunda olan Ebubekir Cami önündeki kapının girişine oturarak dilenen bir kadın vatandaşlara ‘Yok artık’ dedirtti. Uzun bir süre cami önünde dilenen kadına hiçbir yetkili makamın müdahale etmediği gözlemlendi.