Direk devrildim, devriliyorum diyor

Başkent Lefkoşa’da, bazı sokaklardaki elektrik direklerinin devrilmeye yüz tuttuğu ve halka tehlike arz ettiği öne sürülüyor.

Başkent Lefkoşa’da, bazı sokaklardaki elektrik direklerinin devrilmeye yüz tuttuğu ve halka tehlike arz ettiği öne sürülüyor. Kıb-Tek’te hükümet ile El-Sen arasındaki yatırım ve zam tartışması devam ederken, Çağlayan Parkının üst tarafında bulunan İstanbul Sokaktaki bir elektrik direğinin ciddi şekilde eğilerek tehlike yarattığı belirlendi. Sokak içerisinde doğru eğilen ve karşı taraftaki apartman için de tehlike yaratan direğe müdahale edilmesi isteniyor.

Muhtar Mesut Kazık yaptığı açıklamada, elektrik faturaları cebimizi yakıyor. Yatırım yok. Yatırım yapılması gereken yerler var. Bakın bir elektrik direği devrilmeye yüz tuttu. Devrilmesi halinde insanlar için ciddi tehlike oluşturacak. Zam yapacaklarına bu direkleri tamir etseler daha iyi olmaz mı? Zam yerine yatırım şarttır dedi.