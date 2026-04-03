SON DAKİKAİsrail'in Ben Gurion Havalimanı bir paketten çıkan zehirli duman nedeniyle tahliye edildi

Gençlik Örgütü'nden Genel Sekreterliğe... TDP'nin yeni Genel Sekreteri Redif Ekinci

Gençlik Örgütü'nden Genel Sekreterliğe... TDP'nin yeni Genel Sekreteri Redif Ekinci
Gençlik Örgütü'nden Genel Sekreterliğe... TDP'nin yeni Genel Sekreteri Redif Ekinci

TDP Parti Meclisi’nde yapılan seçimde genel sekreterliğe Redif Ekinci seçilirken, Nevzat Özkunt sonuçların ardından aktif siyaseti bıraktığını ve partiye veda ettiğini açıkladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP) yeni dönemin ilk Parti Meclisi (PM) toplantısı bugün Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

Toplantıda yeni Genel Sekreter ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçimleri yapıldı.

Bu kapsamda, TDP’nin yeni Genel Sekreteri Redif Ekinci oldu.

TDP'NİN ESKİ GENEL SEKRETERİ NEVZAT ÖZKUNT, SİYASETE VEDA ETTİ

Seçimin ardından açıklama yapan Nevzat Özkunt, Ekinci’yi tebrik ederek TDP’ye siyasi yaşamında başarılar diledi. Özkunt, parti içi demokrasiye saygı duyduğunu belirtirken, kendi çalışmalarının parti meclisi tarafından yeterince takdir edilmediğini ifade etti.

Özkunt açıklamasında, parti içinde ve dışında gösterdiği yoğun çabanın karşılık bulmadığını belirterek, “Parti meclisimiz takdir hakkını kullanmıştır. Ben de vefa duygusunu ve emeğe saygısını yitirmiş bir yapıda durmamak adına kendi takdir hakkımı kullanıyorum” dedi.

Siyasette “vefa yoksunluğu” ve “iki yüzlü yaklaşımlar” gördüğünü dile getiren Özkunt, bu durumun kendisi için üzücü olduğunu ifade etti. Açıklamasında alınan karara saygı duyduğunu vurgulayan Özkunt, kendi kararına da aynı saygının gösterilmesini beklediğini söyledi.

Nevzat Özkunt, açıklamasının sonunda aktif siyaseti ve TDP ile olan bağını sonlandırdığını duyurarak, ülke meselelerine olan ilgisinin süreceğini belirtti. Özkunt, bundan sonra düşüncelerini yazmaya, konuşmaya ve mücadele etmeye devam edeceğini kamuoyuna bildirdi.

