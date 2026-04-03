Selma Eylem 9 yılın ardından KTOEÖS başkanlığına veda ediyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, 9 yılın ardından başkanlığa veda edeceğini açıkladı.



Mart 2017’den bu yana sendikanın başkanlığını yürüten Eylem, bu ay yapılacak olağan genel kurulda yönetim kuruluna aday değil. Eylem bu kez disiplin kurulu adayı olarak genel kurulda yer alacak.



KTOEÖS Tüzüğü'ne göre başkanı, genel sekreteri, eğitim, örgütlenme, mali sekreteri yürütme kurulunu yönetim kurulu belirliyor. Eğitim politikaları, öğretmen hakları, laiklik ve sendikal eylemler konularında aktif duruşuyla tanınan Eylem, özellikle hükümet politikalarına yönelik eleştirileri ve düzenlenen grevlerdeki öncü rolüyle tanınıyor.



Bugün Kuzey Kıbrıs TV’de Ahmet Kaptan’ın sunduğu “Kaptan'ın Günlüğü” programına katılan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, “Muhtemelen başkan olarak son geldiğim programdı bu.” dedi.

Selma Eylem, vedasına ilişkin konuşmasında, öğretmenler başta olmak üzere toplumsal olaylara duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti. Eylem, özellikle çocuklar ve kız çocukları üzerinden hissedildiğini savunduğu baskılara karşı ses yükselten kesimlerin önemine vurgu yaptı.



Toplum üzerinde “kolonizasyon ve sömürge anlayışı” olduğunu ileri süren Eylem, buna karşı tepki gösteren ve irade ortaya koyan tüm kesimlere teşekkür ettiğini belirtti. Sendikaların sıkça kullandığı “yoksulluğa, yolsuzluğa ve yok oluşa karşı” sloganını hatırlatan Eylem, “yok oluş” ifadesinin toplumun kimliğine ve varlığına yönelik tehditleri anlattığını savundu. Eylem, toplumun varlığını ve kimliğini hedef aldığını öne sürdüğü bir anlayış bulunduğunu belirterek, buna karşı mücadele eden, örgütleyen ve liderlik eden tüm kesimlere ve yol arkadaşlarına teşekkür etti.