Son Dakika Haberi: Sendikalar Pazartesi Genel Grev Açıkladı! Hayat yine duracak!

"Pazartesi günü haklarımıza sahip çıkmak ve bu hükümete toplumsal tepkiyi göstermek adına bir kez daha Meclis önünde olacağız. Tüm emekçileri bu mücadeleye katılmaya davet ediyoruz. "
GENEL GREVE DEVAM!
 
Yasa, hukuk, etik tanımayan ve toplumsal meşruluğunu yitirmiş UBP-DP-YDP hükümeti gidene kadar her türlü mücadelemiz devam edecektir.

Bu bağlamda sendikalarımızın aldığı karar doğrultusunda 6 Nisan Pqzartesi günü genel grevde olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Hükümet, vatandaş nezdinde bir kez daha itibarını yitirmiştir. Kararsız, tutarız ve plansız bir şekilde vatandaşı enflasyona ve dövize karşı savunmasız bırakmayı bir marifet saymıştır. 

Çalışanlara can suyu vereceğiz söylemleri arkasına sığınan Maliye Bakanı, yıl boyunca tek artışın %7.07 olacağını açıklamıştır.

Bizler yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet dağıtmıyoruz. Bizler kimseye ayrıcalık, imtiyaz ve ihale dağıtmıyoruz. Bizler kimseye partizanca iş de sağlamıyoruz. Bizler vatandaşın alım gücünü ve hukuk devleti ilkesini korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Pazartesi günü haklarımıza sahip çıkmak ve bu hükümete toplumsal tepkiyi göstermek adına bir kez daha Meclis önünde olacağız. Tüm emekçileri bu mücadeleye katılmaya davet ediyoruz. 

Mücadelemiz bitmedi, 
Direne direne kazanacağız!
 
Tüm Sendikalar adına
Burak Maviş
KTÖS Genel Sekreteri

