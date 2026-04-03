3 aylık Enflasyon %7 açıklandı, kimse inanmadı!

İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği fiyatlara göre her ay yayımladığı 2015=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyat Endeksi’nde, Mart 2026’da bir önceki aya göre yüzde 2.18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7.07 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.40 değişim gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6.89 ile ulaştırma ana grubunda oldu. Lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 4.33, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 3.37, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 3.23, sağlık ana grubunda yüzde 1.71, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 1.63, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1.23, haberleşme ana grubunda yüzde 0.55, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 0.25, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0.21 ve eğitim ana grubunda yüzde 0.11 artış kaydedildi. Eğlence ve kültür ana grubunda ise yüzde 0.08 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre endekste kapsanan 442 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 163 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 200.00 ile tarihi bina ve yapılara giriş ücreti, yüzde 51.80 ile pasaport alım masrafları ve yüzde 39.15 ile gazyağı ücreti oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise yüzde 27.32 ile taze bakla, yüzde 24.95 ile roka ve yüzde 22.88 ile taze bezelye olarak kaydedildi.