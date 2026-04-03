TDP'de yeni yönetim belirlendi

Toplantı sonucunda Redif Ekinci, partinin yeni Genel Sekreteri olarak seçilirken, TDP’de genç ve dinamik isimlerin öne çıktığı yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da oluşturuldu.

Genç kadro vurgusu dikkat çekti

Yeni yönetim listesi, partinin “yenilenme ve sahaya güçlü çıkma” hedefinin bir yansıması olarak değerlendirilirken, özellikle genç kadroların ön plana çıkması dikkat çekti.

TDP’nin yeni dönemde daha aktif, sahada ve toplumla temas halinde bir siyaset yürüteceği mesajı verildi.

Ekinci: Bu bir kariyer değil, gururdur

Yeni Genel Sekreter Redif Ekinci, Gençlik Örgütü’nden bu göreve gelmenin kendisi için bir kariyer basamağı değil, büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Ekinci, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür ederek, partiye katkı koymaya devam edeceğini ifade etti.

TDP’nin yeni MYK’sı

Parti Meclisi’nde yapılan seçimlerin ardından TDP’nin yeni Merkez Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

• Ayşe Öztabay

• Ece Balcı

• Erman Yaylalı

• Evrim Hınçal

• Hasan Umur

• Kemal Baykallı

• Mustafa Emiroğulları

• Tacan Reynar

• Yasemin Çobanoğlu

TDP’de belirlenen yeni yönetimle birlikte, partinin önümüzdeki süreçte hem örgütlenme hem de siyasi çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.