TDP'de yeni yönetim belirlendi

Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP), kurultay sonrası gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi toplantısında yeni yönetim kadrosu belirlendi.
TDP'de yeni yönetim belirlendi

Toplantı sonucunda Redif Ekinci, partinin yeni Genel Sekreteri olarak seçilirken, TDP’de genç ve dinamik isimlerin öne çıktığı yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da oluşturuldu.

Genç kadro vurgusu dikkat çekti

Yeni yönetim listesi, partinin “yenilenme ve sahaya güçlü çıkma” hedefinin bir yansıması olarak değerlendirilirken, özellikle genç kadroların ön plana çıkması dikkat çekti.

TDP’nin yeni dönemde daha aktif, sahada ve toplumla temas halinde bir siyaset yürüteceği mesajı verildi.

Ekinci: Bu bir kariyer değil, gururdur

Yeni Genel Sekreter Redif Ekinci, Gençlik Örgütü’nden bu göreve gelmenin kendisi için bir kariyer basamağı değil, büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Ekinci, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür ederek, partiye katkı koymaya devam edeceğini ifade etti.

TDP’nin yeni MYK’sı

Parti Meclisi’nde yapılan seçimlerin ardından TDP’nin yeni Merkez Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

•    Ayşe Öztabay
•    Ece Balcı
•    Erman Yaylalı
•    Evrim Hınçal
•    Hasan Umur
•    Kemal Baykallı
•    Mustafa Emiroğulları
•    Tacan Reynar
•    Yasemin Çobanoğlu

TDP’de belirlenen yeni yönetimle birlikte, partinin önümüzdeki süreçte hem örgütlenme hem de siyasi çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

  • 293 sürücü rapor edildi, 37 araca trafikten men…05 Nisan 2026 Pazar 13:12
  • İskele’de yaşanan iş kazasında bir kişi yaralandı05 Nisan 2026 Pazar 13:11
  • Son Dakika Haberi: Sendikalar Pazartesi Genel Grev Açıkladı! Hayat yine duracak!03 Nisan 2026 Cuma 15:42
  • Selma Eylem 9 yılın ardından KTOEÖS başkanlığına veda ediyor03 Nisan 2026 Cuma 15:20
  • 3 aylık Enflasyon %7 açıklandı, kimse inanmadı!03 Nisan 2026 Cuma 15:18
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?03 Nisan 2026 Cuma 15:13
  • TDP'de yeni yönetim belirlendi03 Nisan 2026 Cuma 11:52
  • Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, DAÜ BİR-SEN yönetimini kabul etti03 Nisan 2026 Cuma 08:50
  • Gençlik Örgütü'nden Genel Sekreterliğe... TDP'nin yeni Genel Sekreteri Redif Ekinci03 Nisan 2026 Cuma 08:35
  • Pazartesi yeniden Genel Grev var02 Nisan 2026 Perşembe 12:40
