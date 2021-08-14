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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç’ten Yunanistan’a tepki

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Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bir Yunan vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmemesine ilişkin açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç’ten Yunanistan’a tepki

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bir Yunan vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmemesine ilişkin açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi.

Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı yadırgayarak ve reddettiklerini belirten Bilgiç şöyle konuştu:

* Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan'a hatırlatırız. Ülkemize giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve kanunlarımıza uygun bir şekilde havalimanında işlem yapılmış ve işlemlerin tamamlanmasından sonra ülkesine geri gönderilmiştir. Bu süreçte sözkonusu kişinin Konsolosluğu ile temas etmesi sağlanmıştır. (İHA)

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