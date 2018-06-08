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Diyabet, cinsel yaşamı olumsuz etkiler mi?

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Uzmanlar uyarıyor.
Diyabet, cinsel yaşamı olumsuz etkiler mi?

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Mine Özduman Cin, diyabetin cinsel yaşamı olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

DİYABET, KALP, BÖBREKLER VE GÖZÜ DE ETKİLİYOR

Diyabetin, karbonhidrat, lipid ve protein metabolizmasındaki bozukluklarla seyreden kronik bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, kalp, böbrekler, göz ve büyük damarlar başta olmak üzere birçok organ ve sisteminin de etkilendiğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; tüm diyabetik hastaların yüzde 70'inde cinsel fonksiyonlarda da bozukluklar meydana geldiğine dikkat çeken Endokrinoloji Uzmanı Dr. Mine Özduman Cin, "Bu sorun her iki cinste de diyabet süresi uzadıkça daha sık görülmeye başlar. Cinsel sorunların gelişmesindeki en önemli sebep otonom sinir sisteminin hastalıktan etkilenmesidir. Sinir sistemi harabiyetine ilaveten damarların yapısında meydana gelen bozukluklar sorunun daha da ağırlaşmasına sebep olur. Genellikle kan şekeri ayarı iyi olan hastalarda bu sorunlar çok fazla görülmez. Ancak kan şekeri kontrolsüz seyreden hem kadın hem de erkek hastalarda cinsel bozukluklar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonu riski arttığından, prostat enfeksiyonu riski de artar. Bunlar da idrar sorunlarına ve yine dolaylı olarak cinsel problemlere yol açar" diye konuştu.


KAN ŞEKERİ KONTROL ALTINA ALINMALI

Kadın hastalarda ise adet düzensizlikleri, cinsel istekte azalma veya kayıp olabileceğini belirten Cin, "Önemli sorunlardan biri diyabetik bireylerin diğer sağlık sorunları gibi cinsel sorunlarını doğal algılayıp, hekimiyle konuşmamasıdır. Bu sorunların hekimlerden gizlenmesi ilerleyen zaman içerisinde sorunun iyice şiddetlenmesine ve tedavinin zorlaşmasına sebep olur. Kan şekeri kontrolü beslenmenin düzenlenmesi ve fiziksel aktivitenin artırılması her iki cins için de cinsel sağlık için koruyucu tedavi yaklaşımlarıdır. Daha sonra cinsel sorunun tipi ve nedenine göre tedavi uygulanır" dedi.

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