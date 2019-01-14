  • BIST 92.054
  • Altın 226,277
  • Dolar 5,4818
  • Euro 6,2926
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Dizdarlı: “Mustafa Evren ve Polat Alper adına akdolunan kira sözleşmelerinin iptal edilmeleri gerekiyor”

» »
Ombudsman Dizdarlı: “Mustafa Evren ve Polat Alper adına akdolunan kira sözleşmelerinin iptal edilmeleri gerekiyor
Dizdarlı: “Mustafa Evren ve Polat Alper adına akdolunan kira sözleşmelerinin iptal edilmeleri gerekiyor”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, “Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından Mustafa Evren ile Polat Alper adına akdolunan sözleşmelerin Bakanlar Kurulu kararındaki taşınmaz malların tarifini yansıtmadığı, söz konusu taşınmaz malların devletin kontrolünde kalması gereken taşınmaz mallar kapsamında olduğu nedeniyle ve/veya ilgili Bakanlıkların söz konusu taşınmazları kiralama yetkileri bulunmadığından iptal edilmeleri gerektiğini” bildirdi.

 

Ombudsman Emine Dizdarlı,  Kıbrıs Çevre Platformu adına Doğan Gürgen’in “2017 yılı içerisinde alınan Bakanlar Kurulu kararları ile orman alanı ilan edilen taşınmaz malların esasen orman sahalarının çoğaltılmasıyla ilgili olmadığı, söz konusu parsellerin tamamen villalar arasında kalan devlete ait rezerv parseller olduklarını, asıl hedefin söz konusu taşınmaz malları hatırı sayılır kişilere kiralamak olduğu yönündeki” başvurusunu inceleyerek, konuyla ilgili raporunu yayımladı.

 

Dizdarlı basınla da paylaştığı raporda, , Karaman köyü ve Girne’de bulunan orman alanı devlet arazilerinin söz konusu şahıslara kiralanması konusunda; “Ne Sayın Polat Alper’e ne de Sayın Mustafa Evren’e kiralanan araziler 19/2003 sayılı Yasa kapsamında değildir ve bu Yasa kuralları çerçevesinde kiralanması da mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

 

Raporda, “ Sayın Polat Alper ve Sayın Mustafa Evren’e kiralanan araziler Fasıl 60 Orman Yasasının 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından yüksek orman ilan edilmiştir. “Major Forest” sözcüğü daha büyük veya esas ormanı, “Minor Forest” ise daha küçüğünü ifade etmektedir. Yüksek Orman Arazisi”leri hiçbir şekilde kiralanamayacağından bir yasası mevcut değildir. Görülüyor ki İdare bu durumu kullanarak keyfi işlem yapmaktadır” denildi.

 

Raporda  KKTC Anayasasının 159’uncu maddesi tahtında ve 23 Kasım 1983 tarih ve Ç(K-1) 880-83 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kamu Yararı Açısından Devletin Kontrolünde Kalması Gereken Orman Sahaları” arasında olan bir taşınmaz malın, gayrı yasal olarak 3022 Koçan tahtında özel bir şahsın mülkiyetine verildiği ve  bilahare başkasının mülkiyetine verilmiş olan söz konusu taşınmaz malın Polat Alper’e kiralandığı kaydedildi.


Raporda şu ifadelere yer verildi.


 “KKTC Anayasasının ve 19/2003 sayılı Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcar Yasası’nın ilgili hükümleri incelendiğinde Sayın Polat Alper ile Sayın Mustafa Evren’in söz konusu arazileri kiralamak için belirtilen koşullara uymadıkları veya Anayasa ve yasada belirtilen nitelikleri taşımadıkları açıkça görülmektedir.

 

Orman Dairesi Müdürlüğü kira sözleşmesini yaparken 19/2003 sayılı yasada belirtilen başvuru şeklini dikkate almadığı ve söz konusu taşınmaz malların yasada belirtildiği şekilde bir başvuru yapılmadan kişilere verildiği görülmektedir. Yine söz konusu arazilerin kira bedelleri keyfi bir şekilde Değerlendirme ve Kira Takdir Komisyonu tarafından bir saptama yapılmadan tespit edildiği saptanmıştır.

 19/2003 sayılı Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı Yasası’na tabi olmayan işlemler ve/veya yapılan Kira Sözleşmeleri yasaya aykırıdır. Kamu yararı gütmeyen ve özel kişilere avantaj sağlamaya yönelik yapılan işlemlerin iptal edilmesi gerekmektedir.

  KKTC Anayasasının 40’ıncı maddesi tahtından herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlet bu amaçla gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

  Netice itibarıyla, tüm belirttiklerimiz ışığında, ilgili tarihlerde Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanlığı ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından Sayın Mustafa Evren ile Sayın Polat Alper ile akdolunan sözleşmelerin Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki taşınmaz malların tarifini yansıtmadıkları, söz konusu taşınmaz mallar Devletin kontrolünde kalması gereken taşınmaz mallar kapsamında oldukları nedeniyle ve/veya ilgili Bakanlıkların söz konusu taşınmazları kiralama yetkileri bulunmadığından iptal edilmeleri gerekmektedir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ''BM Barış Gücü’nün görev süresinin altı ay daha uzatılacağı anlaşılıyor''14 Ocak 2019 Pazartesi 18:12
  • İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu :“Küçük, Kıbrıs Türk halkının sesiydi’’14 Ocak 2019 Pazartesi 18:10
  • Meclis İdari Komite Ktezo Yasa Tasarısını görüştü14 Ocak 2019 Pazartesi 18:07
  • Meteoroloji Dairesi'nden hava raporu; sağanak , karla karışık yağmur ...14 Ocak 2019 Pazartesi 17:54
  • Zaroğlu'nun Dome için önerdiği 2 Milyon TL'nin kaynağı ne?14 Ocak 2019 Pazartesi 17:49
  • BTHK; elektromanyetik alan şiddeti ölçümlerini basın toplantısıyla açıklayacak.14 Ocak 2019 Pazartesi 17:42
  • 15 gündür trafiğe kapalı olan yol açıldı14 Ocak 2019 Pazartesi 17:40
  • Baraka’nın 2018 Yılı Gelirleri ve Harcamaları Açıklandı14 Ocak 2019 Pazartesi 17:30
  • Ataoğlu: “Gençlerinin KKTC’den bağlarını koparmamaları için çalışıyoruz”14 Ocak 2019 Pazartesi 17:00
  • Meteoroloji'den şiddetli fırtına ve yağış uyarısı14 Ocak 2019 Pazartesi 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti