Doğanköy ve Ozanköy'e su verilemiyor

Girne Belediyesi, sel felaketinin ardından kuyularda meydana gelen sorunlar nedeniyle Doğanköy ve Ozanköy'e su verilemediğini açıkladı.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün ve hafta sonu bu bölgelere kısım kısım su verileceği, belediye ekipleri tarafından, hafta başına kadar problemin giderilmeye çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, içme suyu hattıyla ilgili problemler için 0542 882 11 18, tanker ihtiyacı için ALO 185’in aranabileceği kaydedildi.