Doğuş Derya Twitter'da viral olunca AKP ağzını açtı "Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir" dedi

Çelik, "Hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz. Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir. Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi'nde konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya'nın, Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

"HADSİZ VE PROVOKATİF KONUŞMAYI KINIYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz.

"TÜRKİYE DÜŞMANI KONUŞMALARI TEKRAR ETMİŞTİR"

Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir. Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir.