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Dolardan yeni bir tarihi rekor

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Dolardan yeni bir tarihi rekor
Dolardan yeni bir tarihi rekor

Dolardan yeni bir tarihi rekor

Dolar kuru, 4.5652 TL'ye kadar yükselerek yeni rekor seviyesini görürken, şu dakikalarda 4.54 TL'de işlem görüyor. Euro kuru ve sterlin kuru da rekor seviyelere yükseldi.

Geçtiğimiz haftayı 4.49 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya hareketli başladı. Dolar kuru, 5.5652 TL'yi görerek yeni rekorunu kırarken; saat 09.23 itibarıyla 4.5477 TL'den işlem görüyor.

Dolar, ABD ile Çin'in ticaret gerginliğine ilişkin anlaşmaya vararak ABD hazine tahvili faizini desteklemesi sonrasında cazibesinin artmasıyla yükseldi.

EURO VE STERLİN DE REKOR KIRDI

Euro/TL, 5.3585 seviyesini görerek tarihi rekor kırarken, şu dakikalarda 5.3402 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/TL ise rekor seviyesini 6.1284 seviyesine taşırken, şu sıralarda 5.6.1071 seviyesinde hareket ediyor.

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