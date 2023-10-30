Dolar/TL haftaya rekorla başladı

Dolar/TL 28.25 ile yeni zirvesinde güne başlarken piyasalarda bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, veriler ile artan jeopolitik riskler takip edilecek.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz toplantıları beklenirken Asya borsaları İsrail’in kara birliklerinin Gazze’ye girişinin ardından çatışmaların genişleyebileceği endişeleriyle karmaşık seyir izledi.

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizini yüzde 35’e yükseltmesi ile TL mevduat payının artırılmasına ve sadeleşmeye yönelik yeni adımlar açıkladı. Piyasalarda bu adımların başta mevduat ve tahvil olmak üzere etkileri takip ediliyor.

TCMB’nin Perşembe günü açıklayacağı yılın son enflasyon raporu da haftanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. TCMB’nin 2024 sonu için enflasyon tahmini yüzde 33 seviyesinde iken piyasa tahmini yüzde 40-yüzde 45 arasında.

CEVDET YILMAZ EKK SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki EKK sonrasında yapılacak yazılı açıklama izlenecek. Ekim ayı tüketici güven endeksi ile Eylül ayı bankacılık sektörü verileri bugün yayımlanacak.

Artan küresel jeopolitik risklerin Türkiye’ye etkisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen haftaki açıklamaları ardından daha yakından takip ediliyor.

İsrail Türkiye’deki bazı diplomatik temsilcilerini Ankara tarafından yapılan “ağır açıklamalar” nedeniyle geri çağırdığını söyledi.

TL SENE BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 33,7 DEĞER KAYBETTİ

Analistler Erdoğan’ın açıklamasına kadar Orta Doğu’daki gerilimin Türkiye ekonomisine oldukça sınırlı bir etkisi olmasını bekliyordu. Erdoğan’ın açıklamaları sonrası ise Türkiye’nin İsrail, ABD ve Batı ülkeleriyle ilişkilerini daha yakından takip edilmeye başladı.